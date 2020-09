Les parents d'élèves forcés de s'organiser face au Covid, et aux fermetures de classes qui se multiplient

C’est la crainte des parents et des enseignants depuis la rentrée, la semaine dernière : un cas de Covid dans une école, et une fermeture dans la foulée. Et c’est justement ce qui est en train d’arriver à Rodez, à Fenouillet, à Léguevin, à Villefranche-de-Lauragais, à l'école Marie-Curie à Toulouse, etc. La liste commence à être longue, pas un jour sans fermeture de classe dans la région, même si pour l'instant les quatorzaines sont limitées aux classes, et non aux écoles entières.

A Ayguesvives (Haute-Garonne), au sud-est de Toulouse, une classe de CE2/CM1 est ainsi fermée depuis lundi, pour un cas de Covid chez une mère d'élève, qui a passé du temps avec la classe. Les parents ont été prévenus par la directrice dimanche soir, et ils ont dû trouver des solutions de garde en catastrophe, avec l'obligation pour les enfants de rester en quatorzaine, car étant cas contacts.

On a l'impression de revenir en arrière, refaire l'école à la maison, refaire à manger le midi…

Certains arrivent à s’arranger en faisant du télétravail, quand l'employeur le permet. D’autres ne peuvent pas travailler depuis la maison et se retrouvent parfois démunis, comme Cécile, la mère du petit Dorian, qui a l'impression de revivre le confinement du mois de mars : "c'est perturbant. On a l'impression de revenir en arrière, il faut refaire l'école à la maison, refaire à manger le midi... (...) On comprend que la situation est difficile, mais on le vit pas très bien".

Trop de précautions ?

La mère de famille s’attendait un peu, pourtant, à ce que la situation se présente un jour ou l’autre : "je pensais que ça allait arriver, mais pas si tôt. Au début, on se dit que c'est normal, toutes ces précautions. Puis après, on se demande si on ne se confine pas pour rien. Peut-être faudrait-il laisser les enfants avec de la fièvre à la maison, et ceux asymptômatiques à l'école avec un masque. Parce que sinon, ça n'arrêtera pas ! S'il y a un autre cas quand mon fils va revenir à l'école, ça sera le même processus, se confiner, le garder, etc.".

Sans compter les délais pour obtenir un rendez-vous pour se faire tester, et beaucoup de temps aussi pour obtenir les résultats.

"C'est une situation très compliquée pour les parents" appuie Tiphanie Peter, la vice-présidente de l’association des parents d’élèves d’Ayguesvives, "car il n'y a pas de statut aujourd'hui qui permette à un parent de s'arrêter pour s'occuper de son enfant".

Le principe de précaution prévaut, mais derrière les parents ne sont pas accompagnés

Et quand le télétravail n'est pas possible, "_appeler les grands-parents, ce n'est pas une bonne solution_, et le voisinage, pas une bonne idée" juge la responsable associative. "Le problème, c'est que le principe de précaution prévaut, mais derrière les parents ne sont pas accompagnés".

Le ministre de l’Education Nationale Jean-Michel Blanquer a annoncé que la gouvernement travaillait sur "un congé parental en cas de fermeture d’école". De nouvelles mesures pourraient être annoncées dans la semaine.