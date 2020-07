Les parents d'élèves mobilisés contre la fermeture d'une classe de maternelle à Montmélian

Les parents d'élève de l'école maternelle Jean Rostand à Montmélian ont lancé une pétition en ligne pour s'opposer à l'éventualité de la fermeture d'une des classes à la rentrée. Si elle devait avoir lieu, les élèves se retrouveraient à 29 et 30 élèves dans les classes. Pour les parents mobilisés, les conditions d'accueil de leurs enfants seront fortement dégradées.

"C'est la première approche qu'ils ont de l'école et tous les enfants ne sont pas sociables au même niveau, certains ne sont pas propres non plus donc ça fait beaucoup de gestion pour la maîtresse et l'assistante maternelle donc il faut maintenir le seuil à 20 ou 25 élèves maximum", confie Loic Thévenard, un parent d'élève.

La situation rendrait aussi difficile de détecter les premières difficultés pour apprendre chez certains enfants. Les parents d'élèves pointent aussi le fait que l'école accueille des enfants de réfugiés qui ne parlent parfois pas français. Le collectif sensibilise sur le fait que, dans une classe en sureffectif, ils ne pourraient pas bénéficier de l'aide nécessaire.