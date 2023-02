Les parents d'élèves se mobilisent contre les suppressions de classes en Bretagne

Une manifestation aura lieu le 1er mars devant l'Inspection académique à Saint-Brieuc, alors que les Côtes-d'Armor doivent rendre 22 postes d'enseignants à la rentrée scolaire. C'est - avant les derniers ajustements - l'équivalent de 45 fermetures de classes.

Le Finistère doit lui rendre 35 postes, ce que dénonce Olivier Cuzon, enseignant et représentant Sud-Éducation dans le Finistère. Il était l'invité de France Bleu Breizh Izel ce mardi.

France Bleu Breizh Izel : 35 postes de moins à la rentrée ?

Olivier Cuzon : L'Éducation nationale va rendre 35 postes dans le Finistère, ça va se traduire par 52 fermetures de classes et quinze ouvertures en situation où cela était vraiment nécessaire à cause des effectifs.

Ça veut dire qu'il y a moins d'élèves, c'est pour cela que ces classes ferment ?

Oui, c'est ce qui est argumenté par l'Éducation nationale. Il est vrai que nos départements subissent une baisse démographique, sauf l'Ille-et-Vilaine où ça augmente un petit peu. On pensait que c'était l'occasion d'en profiter pour avoir des conditions de travail meilleures, d'améliorer les conditions de travail et d'apprentissage. Même le ministère reconnaît que les petits effectifs sont bénéfiques puisque aujourd'hui, il y a des dédoublements dans les réseaux d'éducation prioritaire en CP, en CE1, en allant jusqu'à des classes à 12. Les bienfaits des petits effectifs ont fait leurs preuves en termes de carte de proximité, de moins de bruit qui perturbent les apprentissages, en termes d'attention qu'on peut porter à chaque élève, en termes de méthodes de travail, d'individualisation aussi face aux problèmes de chacun des enfants. Et La France reste largement au-dessus de la moyenne européenne. On est le dernier pays européen en termes d'effectifs par classe avec la Roumanie.

Où y a-t-il des ouvertures, des fermetures ?

Les fermetures sont beaucoup concentrées dans les zones rurales, c'est extrêmement dommage parce qu'une des caractéristiques du département, c'est cette ruralité. C'est extrêmement important dans les villages, dans les petites villes. Ça a un coût que le ministère refuse de prendre en compte. Le deuxième caractéristique du département, c'est le bilinguisme auquel tout le monde est très attaché aussi. Ça a aussi un coût parce qu'on ouvre à 12-15 élèves dans ces classes, ça se répercute sur d'autres classes qui se retrouvent avec des moyennes à l'approche de 30.

Pour vous, le bilinguisme pénalise le monolinguisme?

Il y a des efforts particuliers qui doivent être faits pour donner une dynamique, pour relancer les filières bilingues. Ça a des répercussions sur les enseignements monolingues où les classes se retrouvent parfois plus chargées.

C'est assez antinomique avec la convention spécifique en faveur des langues de Bretagne. L'année dernière, il y a eu trois fermetures de classes aussi en bilingue français-breton. Vous estimez vous qu'il n'y a pas de moyens pour développer cet apprentissage et que, au final, c'est au détriment du français ?

Il n'y a pas de moyens supplémentaires effectivement dans le département, alors que l'État s'engage au travers de conventions. Le département du Finistère devrait être doté, lié à cette caractéristique de volonté de développer le bilinguisme. De la même façon, son côté rural aussi. On peut faire des économies d'échelle dans les grandes écoles qu'on ne peut pas faire dans les petites villes. Ces caractéristiques ont un coût en termes de postes.

Le maire de Plounéour-Ménez, dans les Monts d'Arrée, explique que les nouveaux arrivants, en cours d'année, n'ont pas encore inscrit leurs enfants à l'école et qu'il ne faut pas fermer la classe, justement. Mais ça, c'est le cas tous les ans.

L'Éducation nationale a du mal à prendre en compte cette finesse des questions démographiques au dernier moment. Alors, il y aura une nouvelle carte scolaire d'ajustement en septembre, mais les répartitions sont faites, les classes en septembre sont plus difficiles à ouvrir parce que ça perturbe le fonctionnement.

Est-ce la fin de l'école à deux ans en Bretagne ?

Elle est de plus en plus mise en difficulté par le fait que les effectifs ne sont pas pris en compte effectivement ou mal pris en compte dans la région pour ouvrir des classes. Les directeurs ne sont pas du tout encouragés à prendre les inscriptions des enfants dès deux ans. C'est terrible parce qu'on sait que c'est une forme de sociabilisation qui se fait dès cet âge-là et qu'il y a un certain nombre d'enfants qui auraient toute leur place à l'école dès deux ans.

Des maires du Trégor menacent de démissionner. La députée insoumise Muriel Lepvraud annonce qu'elle va manifester avec les parents mercredi à Saint-Brieuc. Le sénateur LR du Finistère Philippe Paul interpelle le ministre. Il peut y avoir, des ajustements avant la décision finale. Mais est-ce que vous pensez que tout ça peut faire bouger les lignes ?

Malheureusement non, parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle un jeu à enveloppe fermée. Quand la directrice académique cède pour l'ouverture d'une classe quelque part, elle est obligée, pour répondre à cette commande, de récupérer ailleurs. Et donc, ce sera une autre école qui sera victime de fermeture. On voudrait rediscuter de l'ensemble de l'enveloppe.

Et ça, ce n'est pas possible.

Non, il n'y a pas de volonté. Il n'y a pas de volonté du ministère de faire baisser massivement les effectifs. Et c'est dommage parce que toutes les études socioéconomiques démontrent que l'école aggrave les inégalités sociales. Aujourd'hui, non seulement elle les comble pas, mais elle les aggrave. C'est un constat qui est terrible pour les personnels de l'Éducation nationale, ça nous met en colère.

