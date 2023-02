Les parents d'élèves stoppent l'occupation de l'école maternelle de Villedieu-sur-Indre

Après plus d'une semaine d'occupation jour et nuit, les parents d'élèves de l'école maternelle Jean Jaurès quittent l'établissement scolaire de Villedieu-sur-Indre. Ils n'ont pas encore obtenu gain de cause mais réfléchissent déjà à d'autres moyens d'actions.

Les parents d'élèves occupaient depuis le 7 février l'école maternelle Jean Jaurès de Villedieu-sur-Indre © Radio France - Manon Klein Le combat n'est pas terminé pour empêcher la fermeture d'une classe de l'école maternelle de Villedieu-sur-Indre. Mais les parents d'élèves ont décidé, ce mercredi, de mettre fin à l'occupation de l'établissement. Depuis lundi 7 février, jour et nuit, ils se relayaient pour maintenir une présence sur le site, sans empêcher l'accueil des enfants . D'autres actions pourraient avoir lieu dans les prochaines semaines, en fonction de l'évolution de la situation. Le nombre d'inscriptions risque d'être crucial pour l'avenir de cette classe Mardi, une réunion s'est déroulée avec les représentants de la direction académique de l'Education nationale dans l'Indre. Aucune garantie n'a été apportée concernant le maintien de cette classe de l'école maternelle. Il est expliqué que cela dépendra du nombre d'inscriptions et de l'arrivée de nouveaux élèves dans l'établissement à la rentrée en septembre. À ce sujet, les inscriptions viennent de s'ouvrir auprès de la mairie de Villedieu-sur-Indre. 15 enfants ont déjà confirmés leur inscription pour la rentrée. Les parents d'élèves tentent de mobiliser le plus possible.