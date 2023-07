Les parents d'élèves veulent sauver la sixième classe de l'école primaire de Frasne

Des parents d'élèves, des enfants, mais aussi des élus, ont manifesté devant l'école primaire Xavier Marmier de Frasne, dans le Haut-Doubs, à 8h ce mardi matin. Ils ont bloqué l'entrée, armés de pancartes et de banderoles. Elèves et enseignants ont pu pénétrer dans l'école vers 8h et demie-9h selon des membres de l'association des parents d'élèves. Ils dénoncent la suppression de la 6ème classe à la rentrée de septembre.

La crainte de classes à doubles niveaux

Selon les parents, les effectifs prévus sont pourtant identiques à ceux de cette année : 125 enfants inscrits. Des parents qui craignent des classes à deux niveaux et surchargées. Une délégation doit rencontrer l'inspecteur d'académie en visio, depuis la mairie de Frasne, ce mardi après-midi.