Pau, France

Ils se relaient pour dormir dans l'école de leurs enfants depuis jeudi. Les parents des élèves de l'école de l'Hippodrome, à Pau, ne ménagent pas leurs efforts pour garder leur troisième classe. Une délégation a été reçue par le maire, François Bayrou, en fin de semaine dernière, et par les services du ministre de l'Éducation nationale, à l'occasion de la visite de Jean-Michel Blanquer à Pau samedi. Et il y a du nouveau : ils ont jusqu'à jeudi pour avoir 68 enfants inscrits, soit sept de plus, et ils garderont leurs trois classes. De quoi remonter le moral des troupes.

68 inscrits d'ici jeudi pour garder la troisième classe

Reportage à l'école de l'hippodrome Copier

Les enfants ont l'air d'apprécier ces heures supplémentaires passées à l'école, ils ne veulent plus rentrer à la maison, ils ont passé le week-end à jouer dans la cour. Les parents eux s'organisent, il y a toujours quelqu'un, même pendant les heures de classe, racontent Charlotte Bailleul et Julia Assassa, leurs enfants sont en grande section : "ici, c'est le coin restauration, on reste dans la bibliothèque pendant que les enfants ont classe, au calme".

Les matelas doivent être rangés avant 7h30 pour l'ouverture de la garderie © Radio France - Axelle Labbé

La nuit, les parents s'installent dans la salle d'activité avec leurs duvets directement sur des tapis de gymnastique ou des matelas gonflables. Et pas question de faire la grasse matinée, tout doit être rangé à 7 heures et demie, car cette salle est aussi celle de la garderie du matin.

Marie-Pierre Nguyen, Julia Assassa et Charlotte Bailleul vont se relayer avec d'autres parents pour occuper l'école jusqu'à jeudi © Radio France - Axelle Labbé

Il y a actuellement 61 élèves inscrits pour cette rentrée, il en faudrait 68 pour garder les trois classes. Marie-Pierre Nguyen, dont la fille est en petite section, lance un appel à tous les parents palois, en particulier ceux des tout petits, les moins de 3 ans : "on fait un appel à candidature, pour toutes les personnes qui habitent sur Pau avec un enfant à scolariser né à partir de 2016. On les accueille aujourd’hui pour leur faire visiter l'école, et si les parents souhaitent remplir un dossier d'inscription, nous le ferons avec eux".

Les familles ont prévu de se relayer 24h/24 pour occuper l'école jusqu'à jeudi.