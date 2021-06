Les parents du collège Roumanille à Avignon dénoncent "des toilettes indignes de nos enfants"

"L'accès aux toilettes ne devrait pas être un combat pour les enfants !". Une vingtaine de parents d'élèves du collège Roumanille à Avignon se sont rassemblés ce jeudi devant l'établissement pour dénoncer la vétusté et la saleté des toilettes. Ils sont venus demander des travaux de réhabilitation en urgence, avec une priorité pour les sanitaires.

"On a beaucoup de petites filles qui se retiennent tellement qu'elles font des infections urinaires" - Séverine, une mère d'élève

Selon ces parents d'élèves, les enfants préfèrent se retenir toute la journée plutôt que d'aller aux toilettes. Des toilettes trop vétustes, souvent sales et aussi pas en nombre suffisant pour les 650 élèves du collège qui en ont besoin notamment à la récré. Samira est en 3e, elle est fataliste : "Généralement on ne va pas aux toilettes, on en parle depuis la 6e et rien n'a changé. On est un collège de REP +, il ne faut pas trop en demander".

Au-delà de la vétusté ou de la saleté des sanitaires, Séverine, une maman, dénonce leur nombre insuffisant : "Il y a quatre wc à la turque pour les filles, quatre aussi pour les garçons.Ce n'est pas assez quand on sait que 650 élèves descendent en récréation". Ce problème de toilettes cristallise toutes les tensions. "En période de règles, les filles doivent aller à l'infirmerie pour se changer, ce n'est pas normal ! On a aussi beaucoup de petites filles qui se retiennent tellement qu'elles font des infections urinaires".

"C'est vrai qu'on est un collège REP+, mais ça ne veut pas dire que nos enfants doivent être oubliés. Ils méritent mieux ! " - Saloua Moussaïd de la FCPE

Saloua Moussaïd de la FCPE a pu voir les toilettes du collège Roumanille et elle estime qu'ils sont indignes. "Nos enfants n'osent même plus y aller, tellement c'est insalubre. C'est vrai qu'on est un collège REP+, mais ça ne veut pas dire que nos enfants doivent être oubliés. Ils méritent mieux".

Pierre Talbot, le principal du collège Roumanille, estime qu'il y a aussi une responsabilité des élèves. "Quand on évoque des problèmes de papier ou de saleté, c'est très souvent le résultat d'actes volontaires. Il y a aussi une vraie question d'éducation à la citoyenneté".

La première urgence pour la FCPE, c'est vraiment la réhabilitation des toilettes du collège Roumanille et plus largement de l'ensemble de l'établissement. "Les toilettes pourraient être refaites en même temps que le chantier de l'accessibilité du collège en matière de handicap, mais avant cela, les travaux de sécurisation de la loge dans le cadre du plan vigipirate doivent être réalisés", explique le principal. Ils sont annoncés pour l'été 2022.