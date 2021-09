Après trois semaines de mobilisation, les parents d'élèves et les enseignants du collège des Aiguerelles à Montpellier ont obtenu les postes qu'ils réclamaient. Les cours ont repris normalement ce mercredi matin.

Les parents et les enseignants du collège des Aiguerelles à Montpellier obtiennent gain de cause

Les parents et les enseignants étaient mobilisés depuis la rentrée pour réclamer plus de moyens

Après trois semaines de manifestations, de grève, de courriers au rectorat, de blocage du collège et d'assemblées générales, les parents d'élèves et les enseignants du collège des Aiguerelles à Montpellier ont enfin une réelle avancée dans leurs revendications, 4 postes supplémentaires : un poste d'assistant d'éducation jusqu'à la fin de l'année, un deuxième poste d'assistant d'éducation jusqu'à la fin de l'année 2021 et deux services civiques.

Réunis en assemblée générale mardi soir, le collectif des sardine s'est félicité de ces avancées qui permettront "de meilleures conditions d'accueil et d'accompagnement des enfants". 80 parents d'élèves étaient présents à cette nouvelle AG.

Les enfants ont donc pu reprendre les cours normalement dès ce mercredi matin.

"Nous resterons donc très vigilants, tous ensemble, à ce que vivent nos enfants dans le collège et nous continuerons à alerter les décideurs de tous les dysfonctionnements. Qu'ils en soient assurés ! "

Le collectif reste cependant très vigilant car toute les demandes n'ont pas été satisfaites en termes de moyens humains : un 2ème CPE et un temps plein pour l’infirmière. Il reste également des problèmes d’adaptation et de confort des locaux face au surnombre d’élèves.