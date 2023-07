Les parents extérieurs à Valenciennes dénoncent l'explosion des services dont la cantine à 10.5 euros

Les non Valenciennois ont vu leur tarif de cantine doubler en 2 ans, pour arriver à 10.5 euros le repas à la maternelle et au primaire, plus du double des habitants de la ville.

Les tarifs de garderie sont passés à plus de 3 euros, 18 euros pour le mercredi. Les inscriptions au conservatoire et location d'instrument au conservatoire ont augmenté de plus de 30% pour l'année prochaine expliquent les parents d'élèves.

Des parents de l'agglomération en général qui ont pour la plupart choisi de scolariser leurs enfants à Valenciennes pour des cursus particuliers qu'ils n'avaient pas dans leurs communes comme les classes à horaires aménagées (CHAM) musique à l'école du Cariot, ou les classes anglophones à l'école Froissart.

Jamila Rahmoun, représentante des parents d'élèves à l'école du Cariot va voir sa facture augmenter de plus 3000 euros rien qu'en garderie et cantine pour ses 2 garçons, "aberrant" pour la maman qui a appris la nouvelle très tardivement : "on a eu le sentiment d'avoir été pris en otage, après que toutes les inscriptions soient finies et les démarches de dérogation".

La mère de famille s'interroge sur cette différence avec les communes avoisinantes pour la cantine pour les extérieurs, seulement de 40 centimes à Aulnoy-Lez-Valenciennes et 60 centimes à Famars.

"ils vont avoir du foie gras ou du caviar ?"

"10.5 euros, je vois pas ce qu'ils mangent ! la dernière fois il y avait carottes râpées, saucisse et un paquet de chips, je suis désolée c'est pas 10.5 euros ! c'est hallucinant (...) ils vont avoir du foie gras ou du caviar ? c'est aberrant !"

Une autre représentante des parents d'élèves, maman solo aux petits revenus a du demander à ses parents de récupérer ses filles à midi et le soir pour ne plus payer garderie et cantine, en revanche, elle va devoir se serrer la ceinture pour que son ainée continue sa classe CHAM.

"elle est là depuis le début, elle suit vraiment un parcours, et je ne peux pas la bouger, je ne peux pas aller ailleurs, c'est pas le même niveau (...) on mangera pas pendant un moment, l'éducation c'est le dernier des soucis... c'est scandaleux".

Même chose pour Kinda qui laisse ses deux ainés en CHAM mais qui s'interroge pour son petit dernier qui pourtant voulait suivre son frère et sa sœur "on arrivera pas à assumer toutes les dépenses".

Le privé devient moins cher que le public pour les extérieurs

Marie (prénom d'emprunt) également représentante des parents d'élèves a fait elle le choix de retirer son enfant de CHAM et de quitter le public pour aller dans l'école privée juste en face où elle paiera plus de 1000 euros en moins " je trouve ça aberrant de payer 10.5 euros pour une cantine, je ne cautionne pas ça. Il y a un moment on se dit non, ça veut dire quoi ? que l'année prochaine on acquiesce pour avoir 14 euros le repas ? "

Avec cette décision de la mairie certains directeurs s'inquiètent déjà pour leurs effectifs dans leurs établissements, pour ces classes à forte plus value.

Contactée la mairie n'a pas répondu à nos sollicitations.