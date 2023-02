Les parents mobilisés contre la menace d'une fermeture de classe à Corgnac sur l'Isle

De grandes banderoles ont été installées devant l'école et sur le rond-point tout à côté. Depuis qu'ils ont appris que l'école pourrait perdre un poste à la rentrée de septembre, les délégués des parents d'élèves ne désarment pas. Une des classes de maternelle pourrait disparaitre. Les délégués ont lancé des pétitions et appellent au rassemblement devant l'école ce lundi 20 février à la sortie des classes à 16h30.

L'école pourrait perdre une classe pour un élève de moins.

Fatna Souifa est déléguée des parents d'élèves, elle a fait ses comptes. Cette année , il y a 98 enfants qui y sont scolarisés. A la rentrée prochaine, ce sera sans doute 97. Faut-il supprimer une classe pour un élève de moins? Pour les parents mobilisés, la réponse est non. D'autant que l'école de Corgnac sur l'Isle qui appartient au regroupement pédagogique intercommunal avec Saint-Jory-Lasbloux, Saint-Germain-des-Prés et Eyzerac est le seul accueillant les tout petits à la maternelle dès deux ans et demi dans le secteur. L'école a aussi bénéficié de travaux importants l'année dernière pour un montant de 193 000euros.

Une classe de maternelle pourrait être supprimée à la rentrée prochaine © Radio France - Valérie Déjean

Une pétition pour sauver une classe

Les délégués des parents d'élèves organisent la riposte. Ils craignent avant tout que leurs enfants se retrouvent dans des classes plus chargées, avec 24 élèves en moyenne**. C'est beaucoup pour des enfants en milieu rural** estime Hélène Maleterre, secrétaire départementale du syndicat enseignant UNSA 24. Les élus des communes concernées sont solidaires. Ils ont écrit au député, au sous-préfet et à l'académie pour obtenir gain de cause. Ils ont plusieurs semaines pour convaincre l'inspection académique. La carte scolaire définitive ne sera pas dessinée avant le mois de juin.