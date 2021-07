Les perles du bac de philo en Savoie

Marie, professeure de philosophie dans un lycée savoyard, vient de finir de corriger 130 copies, celles de l'épreuve écrite de philosophie de ce bac 2021. D'emblée, elle nous annonce un bilan très moyen ; il faut dire que cette année, en conséquence de la crise sanitaire, si un candidat a une note de contrôle continu suffisante pour obtenir la moyenne, celle de l'épreuve écrite ne compte que si elle est supérieure. Autant dire que beaucoup de candidats sont arrivés le jour de l'examen assez détendus... et se sont un peu lâchés, dans le fond comme dans la forme.

Petit rappel de l'enseignante : ce qu'on appelle une "perle" n'est pas forcément associée à une copie indigente ou catastrophique. Certaines remarques peuvent faire sourire, sans pour cela être totalement hors sujet. "Le problème, c'est quand ça sort de nulle part, sans illustrer un argument".

Il y a les confusions : "l'existentialisme est un rhumatisme" au lieu de "l'existentialisme est un humanisme". Il y a les références plus insolites : "Arrête de mettre des casquettes, tu vas finir chauve. On comprend par là qu'une personne sait et est consciente que le fait de mettre une casquette la rendra chauve, et elle en porte" ; référence à une chanson de Nekfeu. Les lycéens sont parfois allés chercher leurs citations dans des paroles de chanson de rap, ou des dialogues de films.

A la question "Sommes-nous responsables de l'avenir ?", réponse : "On devrait demander à Mike Brant 'Qui saura?'"

Dans une autre copie :"Il y a des connaissances universelles. Par exemple : l'herbe est verte". Fondamentalement, ce n'est pas faux. Sans doute un peu plat. Et dans d'autres, Sigmund et Freud deviennent deux personnes distinctes, ou encore Emmanuel Macron chef de la Gaule... "Je pense que certaines phrases sont vraiment faites pour faire rire le correcteur. Il s'agit de séparer ce qui relève du foutage de gueule et ce qui relève de la petite anecdote. Certains élèves sont toutefois inclassables. Ils s'adressent à nous, ils disent que la situation est absurde, que de toute façon ils vont s'en aller au bout d'une heure" explique Marie. Quand ce n'est pas le sujet : ça n'ira pas au delà de 6 ou 7 sur 20.

Un monologue d'"Astérix Mission Cléopâtre" dans une copie

Ce qui a fait le plus sourire Marie : un ou une élève qui a retranscrit - après l'avoir appris par cœur donc - le monologue d'Edouard Baer dans Astérix : Mission Cléopâtre. "Je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations, etc... un élève l'a quasiment appris en entier, dans une copie en lien avec la responsabilité de l'avenir. Il a appris un monologue assez long, alors qu'il aurait pu apprendre son cours de philo à la place.."

Si l'homme affronte un panda, les forces naturelles voudraient que le panda gagne car il est plus gros et plus fort, donc il y a un dominant - dominé. Mais l'homme étant responsable de son avenir, de sa survie, sait anticiper et va utiliser du coup un fusil. Et donc, il va gagner - extrait d'une copie "Sommes-nous responsables de l'avenir"

Plusieurs remarques que se sont faites Marie et ses collègues cette année : un certain pessimisme sur l'avenir, mais aussi un ton est très relâché. "Ils osent" estime Marie, citant un texte dans lequel un candidat a glissé un smiley. "On peut s'interroger si c'est la faute des élèves, ou les conditions qui ont fait ça. Si il n'y avait pas eu le contrôle continu, ils auraient peut être fait un peu mieux". Elle admet que ça peut traduire aussi un certain malaise, après des cours par à-coups, ou une fois sur deux. Mais aussi pour elle, le fait qu'"on a rendu possible de garder la meilleure note entre le contrôle continu et l'épreuve écrite. Donc la plupart des élèves qui ont eu une note correcte dans l'année se sont dit que probablement ils n'allaient pas essayer de faire une super dissertation ou explication de texte. La moitié des candidats de mon lycée sont partie au bout d'une heure !"