Les petits Lunellois critiques culinaires le temps d'un repas

Des écoliers de Lunel (Hérault) ont joué aux critiques culinaires ce mercredi midi. Ils étaient invités à donner leur avis sur de nouvelles recettes qui pourraient être au menu de leur cantine à la rentrée prochaine.

Toque sur la tête, les petits Lunellois s'installent à table avec gourmandise. Et la ferme intention d'être à la hauteur de la mission qui leur est confiée.

Ils sont une cinquantaine invités à goûter 8 plats, de l'entrée au dessert. Des nouvelles recettes qui pourraient être au menu de leur cantine à la rentrée prochaine.

Spaghettis de carottes

Au menu ce mercredi midi : duo de carottes jaune et orange en spaghettis, brunoise de concombre et taboulé, petit mix tomate-pastèque ou, plus classique, gratin de pomme de terre, colin fraîcheur et pour finir un cake surprise.

Après la dégustation, les enfants évaluent la qualité du plat avec des smileys de couleur verte ou rouge et ils peuvent même laisser une appréciation. Une recette est validée si plus de 70% des élèves l'ont aimée. Entre 60 et 69%, elle est retravaillée. A moins de 59%, elle est jetée aux oubliettes. C'est bien pour les enfants parce qu'ils aiment ce qu'ils mangent et ça évite le gaspillage alimentaire.

Le Sud, c'est l'huile d'olive. Le Nord, c'est la crème

La société Elior, spécialiste de la restauration collective, organise régulièrement ce genre de tests. Deux fois par an à travers tout le pays. Les séances sont animées par Sylvain Chevalier, le responsable des innovations culinaires, qui relève quelques différences : "dans le sud on est plus attentif à l'huile d'olive et au basilic alors que dans le nord, on a des choses un petit peu plus crémeuses. Donc il fait qu'on tienne compte de toutes les remarques".

Les carottes râpées, les enfant en ont marre! Mais les spaghettis de carottes, ils aiment...

Sylvain Chevalier, responsable des innovations culinaires chez Elior Copier

C'est la 2e fois en deux ans qu'Elior vient faire un test culinaire avec les enfants de Lunel qui ont terminé leur repas avec un cake chocolat-framboises dans lequel s'étaient glissés quelques.... brocolis.