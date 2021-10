Les petits Périgourdins ne sont plus obligés de porter le masque à l'école primaire à partir de ce lundi

Les petits périgourdins pourront venir sans masque à l'école à partir de ce lundi. La Dordogne fait partie des 47 départements où le port du masque n'est plus obligatoire pour les enfants des écoles primaires. Cette décision a été prise car le taux d'incidence en Dordogne est inférieur à 50 pour 100.000 habitants, c'est-à-dire qu'il y a moins de 50 cas positifs de coronavirus pour 100.000 habitants.

En revanche, le masque reste obligatoire en classe pour les élèves des collèges et des lycées de Dordogne.

Cependant, la Dordogne ne fait pas partie des 10 départements choisis pour expérimenter de nouvelles règles sanitaires et la fermeture systématique des classes lorsqu'un cas positif est détecté. Dans ces 10 départements, l'Aisne, l'Ariège, la Côte-d’Or, les Landes, la Manche, le Morbihan, la Moselle, le Rhône, le Val-d’Oise et le Var, tous les élèves d'une classe seront testés lorsqu'un cas de Covid-19 est détecté, et seuls les positifs seront placés à l'isolement. Dit autrement, la fermeture des classes ne sera plus systématique.