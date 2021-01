Les "pions" de l'Hérault en grève illimitée pour dénoncer leurs conditions de travail

Les assistants d'éducation (AED) comme on les appelle aujourd'hui dans les établissements scolaires ont entamé mardi une grève nationale reconductible pour dénoncer leurs conditions de travail. Un rassemblement est organisé devant le rectorat à Montpellier et la sous préfecture à Béziers.

Le 1er décembre dernier, pour la première fois depuis la création de leur statut en 2003, les assistants d'éducation, qu'on appelait autrefois les surveillants ou les "pions", avaient organisé une grève fermant près de 1000 vies scolaires à travers le pays sur les 8000 collèges et lycées français.

Cette fois c'est une grève nationale illimitée qu'ils ont lancé mardi avec également les AESH ( assistant d'élèves en situation de handicap) pour dénoncer leurs conditions de travail et réclamer une revalorisation de leurs salaires. "Les collèges et lycées ne peuvent se passer de vie scolaire, nous sommes le coeur des établissements et pourtant nous sommes les derniers dans l'Education Nationale en CDD renouvelable jusqu'à 6 ans, pour un emploi pourtant indispensable. Ce n'est plus aujourd'hui un job étudiant, _la majorité des AED ayant plus de 35 ans_" explique le collectif Vie S'colère 34.

Sans AED nie vie scolaire, les bahuts ne tournent pas! Par la grève nous montrons à tous ceux qui ne veulent pas le voir que nous sommes indispensables

Les revendications

Création du métier pérenne d'éducateur scolaire pleinement intégré à l'éducation nationale

Fin du temps partiel imposé

Réduction du temps de travail hebdomadaire à 35h pour un temps plein

Revalorisation salariale et rémunération de toutes les heures de nuit en internat avec majoration entre 22h et 6h

Primes REP, REP+, ZEP

Prime Covid rétroactive

Ce mardi deux rassemblements se sont tenus à 14h devant le rectorat de Montpellier ou une délégation a été reçue et à la même heure devant la sous préfecture de Béziers.