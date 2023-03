Les podcasts de la classe Média du collège Jean Rebier d'Isle pour la semaine de la Presse et des Médias

Un outil pédagogique formidable pour les élèves

Depuis plus d'une année, à l'initiative de trois professeurs (lettres, histoire-géographie et allemand) du collège Jean Rebier d'Isle, une Web radio / classe Média a vu le jour dans l'enceinte de l'établissement. Un moyen idéal et riche de côtoyer les métiers de la presse écrite et de produire des contenus audios.

Cette classe média est un outil pédagogique formidable qui offre aux élèves la possibilité de traiter différents sujets et de s'exercer soit à l'écriture, soit à l'interview. Une belle façon d'aiguiser la curiosité, d'enrichir le vocabulaire et de soigner son style.

La classe média permet aux élèves de développer l'expression et d'exercer leur esprit critique, leur capacité d'initiative.

Les élèves apprennent à rechercher les informations, à s'assurer de leur fiabilité et à les traiter. Cette dynamique favorise le dialogue dans l'enceinte du collège, que se soit avec les autres élèves ou les professeurs.

L'info sur tous le fronts

Du 27 mars au 1er avril 2023 se déroule La Semaine de la Presse et des Médias dans l'école. Cette 34ème édition a pour thème "l'Info sur tous les fronts". Le collège Jean Rebier d'Isle est inscrit et participe à cette semaine organisée par le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information (Clemi).

Pour cette semaine spéciale, quelques élèves de 4ème ont réalisé des podcasts grâce aux documents et sujets laissés par leurs professeurs, en partenariat avec France Bleu Limousin

La place des femmes dans les sciences / Interview de Claudie Haigneré

Podcast réalisé par Jeanne, Zoé, Chloé, Stacy et Alexis

La médiation animale

Podcast réalisé par Ophélie, Paul et Ambre

Les usages de la radio

Podcast réalisé par Clément, Noé, Clément, Gondowald et Clément

Salon du livre de Jeunesse d'Isle

Podcast réalisé par Alexis, Maxence et Adrien

Retrouvez tout le travail ainsi que tous les podcasts réalisés par les élèves du collège Jean Rebier d'Isle sur ce lien