Les pompiers du Bas-Rhin lancent leur première promotion de cadets de la sécurité civile

Apprendre les gestes de premiers secours, les réflexes de sécurité et la prévention des risques. Quatorze élèves de 3e et de 2nde de la cité scolaire André-Maurois de Bischwiller suivent une option pilotée par le Sdis 67.

Uniforme de pompier, discours et remise de bandes patronymiques... L'événement a été célébré de manière très officielle mardi 10 octobre à Bischwiller : quatorze élèves de 3e et de 2nde de la cité scolaire André-Marois ont été intronisés en tant que "cadets de la sécurité civile" pour cette année scolaire. Piloté par le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis 67), le dispositif constitue une première dans le Bas-Rhin*. Son lancement s'est déroulé en présence de Chantal Ambroise, sous-préfète de Haguenau-Wissembourg, et de Thierry Carbiener, président du conseil d'administration du Sdis 67.

Cérémonie de lancement des cadets de la sécurité civile, le 10 octobre 2017 à Bischwiller © Radio France - Aude Raso

Créer des vocations

Formations aux gestes de premiers secours et aux réflexes de sécurité, présentation des métiers de pompier, de policier, de démineur etc... Ces adolescents, huit filles et six garçons, ont été triés sur le volet pour suivre cette option durant leur année scolaire, à raison de trois heures de cours, un mercredi sur deux. "Je suis très motivé, explique Corentin, 14 ans. Des amis de mon père sont pompiers. Quand je les vois en intervention avec leurs tenues et leurs camions, je trouve ça très beau."

J'aime l'idée de porter secours aux gens.

La formation est à la fois théorique et pratique. "On leur apprend par exemple à manier un extincteur, détaille le commandant Jérôme Boulanger, qui pilote le dispositif au Sdis 67. Ils vont participer au printemps à un exercice attentat dans leur établissement. Ils seront associés aux évacuations en cas d'exercice incendie." Avec l'idée de créer peut-être des vocations : "On espère voir ces jeunes venir dans nos sections de jeunes sapeurs-pompiers", reconnaît le commandant, qui se félicite d'encourager chez ces adolescents les valeurs d'engagement et de solidarité.

* La protection civile pilote de son côté une promotion de "cadets de la protection civile" au collège d'Eschau.