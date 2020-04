Les portes ouvertes de l’ENIL maintenues ce samedi : elles ont lieu sur internet !

Comme si vous y étiez, mais depuis chez vous ! C’est la solution choisie par l’ENIL (Ecole Nationale d’Industrie Laitière) pour maintenir ses opérations portes ouvertes prévues de longue date ce samedi 18 avril sur ses sites de Mamirolle dans le Doubs et de Poligny dans le Jura. Ce sera donc sur internet, pour s’adapter au confinement, un format numérique diffusé en direct sur la chaîne YouTube de l’ENIL.

C’est une première pour l’école, qui malgré les contraintes liées au coronavirus, va tenter de faire connaître ses formations et de recruter des étudiants pour la rentrée prochaine. Les élèves et leurs familles sont invités à se connecter à la chaîne YouTube de l’ENIL. Le site de Mamirolle sera en ligne le matin de 10h à 12h, celui de Poligny prendra la suite de 14h à 16h. Les familles intéressées pourront poser leurs questions aux enseignants directement sur le chat (discussion en direct sur la vidéo) du live YouTube. Des lives sur Instagram sont également prévus, formation par formation.

Au programme de ces portes ouvertes inédites :

présentation de l'école

visite en live des laboratoires professionnels (laboratoires de microbiologie, de chimie, d'hydraulique, et de la halle de transformation laitière et alimentaire)

présentation globale des formations par domaine

sessions de réponses aux questions pour chaque domaine de formation

visite du campus (hébergement, foyer, salle de musculation, restauration) et réponses aux questions sur l'hébergement et la restauration.

L'ENIL de Mamirolle et Poligny propose plus de 30 formations, sans aucun frais d’inscription, du CAP aux licences pros, dans les domaines de l'agroalimentaire, de la fromagerie, de l'eau et l'environnement, et des biotechnologies. Elles s’adressent non seulement aux élèves de 3ème, aux bacheliers et aux étudiants de niveau bac + 2 dans le cadre de la formation initiale, mais aussi aux jeunes professionnels en phase de reconversion ou en situation de recherche d’emploi dans le cadre de la formation continue. Plus de 600 apprenants sont accueillis chaque année et le taux de réussite aux examens dépasse les 90%. Une quinzaine de formations sont disponibles en apprentissage.

Pour en savoir plus : www.enil.fr/