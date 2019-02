Les portes ouvertes du lycée toulousain Airbus ont attiré plus de 1.500 personnes

Toulouse, France

Plus de 1500 élèves ont répondu au rendez-vous fixé par le lycée professionnel Airbus à Toulouse samedi 16 février, soit 300 personnes de plus que l'année dernière. Pendant plus de quatre heures, les probables candidats ont pu visiter les locaux, découvrir les formations et échanger avec les élèves et les enseignants.

100% de réussite au bac

Le lycée Airbus est l'un des derniers lycées privés de France, installé dans l'une des usines du groupe aéronautique à Toulouse. Chaque année, 800 candidats se présentent aux tests écrits d'admission pour tenter de faire partie de la centaine d'élèves en seconde qui feront leur rentrée en septembre. Pour une formation gratuite qui propose quatre types de bacs professionnels : en avionique, en structure, en chaudronnerie et en usinage.

Les places sont chères mais les résultats sont là : 100 % de réussite au bac. 95 % des élèves (qui font leur terminale en apprentissage) signent à la fin de leur scolarité un contrat chez Airbus ou l'une de ses filiales. 8 % des élèves abandonnent à la fin de la première année.

Lors des portes ouvertes, ce sont les lycéens qui ont présenté les ateliers et la formation aux probables candidats. Explications impeccables, habit de travail siglé Airbus. Pas le droit à l'erreur. Comme s'ils s'entretenaient avec des futurs clients d'Airbus. "C'est quelque chose que je recherchais. Avoir un comportement déjà dédié à l'entreprise, encadré. C'est un plus pour mon futur professionnel, explique Maéva, en 1re spécialité mécanique.

Un état d'esprit qui séduit les candidats et leurs parents. Tanguy est venu de Nantes avec ses parents. "J'appréhende un peu mais je pense que ça peut m'aider à entrer dans une entreprise ensuite." Son père aussi, qui s'est dit "impressionné par la maturité des élèves, conformes à l'image d'une société comme Airbus".

Les élèves du lycée ont pris le temps de discuter avec les parents et les futurs candidats © Radio France - Simon Cardona

25 % de filles inscrites

"On a déjà bien progressé sur ce point-là, on était à 17 % il y a quelques années, précise Marie-Stéphane Pefferkorn, la directrice du lycée Airbus. L'important pour nous c'est de montrer que tous les métiers qu'on propose sont faits pour tout le monde. Mais ce secteur de l'industrie est historiquement masculin. Le but est bien sûr d'atteindre la parité. J'espère que les nombreuses jeunes files que j'ai vues lors de ces portes ouvertes oseront se présenter aux tests d'admission."

L'inscription en ligne aux tests d'admission est ouverte jusqu'au 10 avril avant le début des épreuves prévu le 15 mai.