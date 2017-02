Les précaires de l'Education Nationale manifestent à Bordeaux : "nous ne sommes pas des Penelope"

Ils sont secrétaires en écoles collèges ou lycées ou accompagnent les enfants handicapés durant les cours et touchent 600 euros par mois sans garantie que leurs contrats de 20h par semaine ne soient renouvelés d'une année sur l'autre. Ces précaires de l'Education Nationale ont manifesté à Bordeaux.

Ils sont environ 2000 EVS (emploi de vie scolaire) ou AVS (auxiliaire de vie scolaire) en Gironde et 4 à 5000 en Nouvelle Aquitaine selon le collectif CGT Educ'Action qui porte leurs revendications. Ce mercredi après-midi, ils étaient une trentaine à se rassembler devant le Rectorat de Bordeaux pour réclamer un vrai statut et un vrai salaire, sous le slogan "Nous ne sommes pas des Penelope" et avec des masques de la femme de François Fillon sur les visages.

600 euros par mois sans possibilité de cumuler avec un autre emploi ailleurs

Ils se considèrent "comme des salariés pas forcément bien traités et bien reconnus" au sein de l'Education Nationale. Ils sont secrétaires dans des écoles collèges ou lycées, ou bien auxiliaires de vie scolaire et aident des enfants handicapés durant les cours. Et ne savent pas si leurs contrats seront renouvelés d'une année sur l'autre. La plupart a des contrats de 20 heures par semaine, payés 600 euros, sans possibilité de cumuler, même s'ils le voulaient, avec d'autres boulots à temps partiels (vu leurs horaires réparties en fonction des besoins des établissements.

"Nous ne sommes pas des Pénélope. Nous, nous avons des emplois réels mais nos salaires sont fictifs".

"Assez de la précarité" © Radio France - Stéphanie Brossard

