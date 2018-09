Depuis cette année, les élèves de CP et CE1 sont évalués en français et mathématiques dès la deuxième moitié de septembre. Des exercices "inadaptés" et inutiles selon certains syndicats enseignants.

C'était l'une des nouveautés de cette rentrée 2018. Depuis ce lundi, plus de 1,6 million d'écoliers de CP et CE1 sont évalués en français et mathématiques.

Ces tests de 20 minutes doivent permettre aux enseignants de mieux accompagner leurs élèves selon le gouvernement. Conçus par des agences du ministère, ils sont les mêmes dans toutes les écoles, ont été pensés "dans un esprit de bienveillance" et "sont pleinement adaptés aux élèves qui entrent en CP et CE1", affirme la rue de Grenelle.

Des exercices "inadaptés" et inutiles pour les syndicats enseignants

Premier syndicat chez les instituteurs, le Snuipp-FSU a mis en ligne les livrets d'évaluation distribués dans les classes de CP et CE1.

Dans un communiqué, le syndicat dénonce des tests qui "ne respectent pas les apprentissages réels des élèves issus des programmes de maternelle" et "placeront artificiellement la majorité d'entre eux en situation d'échec et de stress important".

Le Snuipp-FSU appelle les enseignants à "reprendre la main sur ces évaluations, ne pas les faire passer dans l'immédiat", à "sélectionner les items qu'elles jugent utiles à leurs élèves" et à "ne pas en saisir les réponses" sur le portail en ligne prévu à cet effet. L'interprétation des résultats est en effet centralisée par un logiciel. Le profil de chaque élève (acquis et besoins) et celui de la classe est ensuite expédié à chaque instituteur.

Les CP évalués à nouveau en février

Un dispositif inutile estime un autre syndicat, le Sgen-CFDT, car les enseignants font de toute façon "passer des évaluations diagnostiques en début d'année."

Au ministère, on assure qu'il ne "s'agit pas de classer les enfants" ou "d'établir des moyennes de classe" mais "de connaitre les compétences de chaque élève." Les élèves de CP doivent passer de nouvelles évaluations en février.