Les déçus de la plateforme d'orientation Parcoursup vident leur sac sur les réseaux sociaux

La première phase d'admission sur la plateforme Parcoursup a commencé ce mardi 19 mai avec les premiers résultats dévoilés sur le site d'orientation post-bas à partir de 17 heures. Les réponses vont tomber, au fil de l'eau et ce jusqu'au 17 juillet pour la phase principale. De nombreux candidats ont été recalés de leurs premiers choix, ou sont sur liste d'attente. Ils sont donc soumis aux autres candidats qui vont ou non libérer des places dans les formations. Et leurs réactions ne se sont pas faites attendre sur les réseaux sociaux :

