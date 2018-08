Lure, France

Ils ont fait leur rentrée scolaire lundi 27 août 2018, soit une semaine avant les élèves. Ce ne sont ni des élèves ni des enseignants, mais sans eux les établissements scolaires ne pourraient fonctionner, ce sont les personnels non enseignants.

Collège Albert Jacquard de Lure (Haute-Saône). Entrée. © Radio France - Jean-François Fernandez

Les petites mains de l'ombre.

Ils sont essentiellement dans les collèges et les lycées, et cette semaine ils et elles sont sur le pont à tout préparer pour la rentrée de lundi prochain. Tels des navires au port, les collèges et lycées se sont endormis pendant deux mois de vacances. Il faut relancer la mécanique, nettoyer, aérer, parfois redonner un coup de peinture. Ce sont les "petites mains" de la rentrée scolaire, mais des personnels indispensables.

Nettoyer et installer le nouveau mobilier.

Amina est agent d'entretien, avec ses collègues elle s'est occupée à nettoyer les salles de classe. Il a fallu dans certaines installer le nouveau mobilier tout neuf. Arrivé d'usine, une fois déballé ce mobilier est poussiéreux. De même, dans les salles de classe, les araignées ont parfois profité des vacances pour essayer de s'installer durablement.

Préparation de la rentrée scolaire au collège Albert jacquard de Lure (Haute-Saône).Salle de classe © Radio France - Jean-François Fernandez

En cuisine, il faut réceptionner les commandes.

Au self, tout est prêt pour accueillir les élèves. Ici on prépare 720 repas chaque jour, pour les collégiens demi pensionnaires, mais aussi pour des maternelles et primaires qui viennent prendre leur repars au collège. Marina est chef cuisinière, elle veille à ce que tout soit bien opérationnel. Au collège de Lure on cuisine tout sur place (à part quelques exceptions), le jour où il y a frittes au menu c'est 200 kilos de pommes de terre à préparer. Pour la salade c'est 15 à 18 pieds. Quand au menu il y a yaourt, c'est un chariot entier.

Préparation de la rentrée scolaire au collège Albert Jacquard de Lure. Le self. © Radio France - Jean-François Fernandez

Une fois par mois, les élèves ont leur plat préféré "Kebab frittes". Une petite entorse aux règles diététiques pour faire plaisir aux enfants, là on achète des produits déjà élaborés. En ce qui concerne les desserts, celui que préfèrent les enfants c'est le formage blanc.

Préparation de la rentrée scolaire au collège Albert Jacquard de Lure. Le self. © Radio France - Jean-François Fernandez

On mange local.

Le Conseil Départemental de La Haute-Saône a mis en place le programme "agri-local 70". C'est un programme qui consiste à se fournir auprès de producteurs locaux, afin de privilégier les circuits courts et valoriser les productions locales. Ce programme concerne notamment la viande, certains légumes ou encore des produits laitiers

Préparation de la rentrée scolaire au collège Albert Jacquard de Lure. Cuisine. © Radio France - Jean-François Fernandez

A l'accueil, c'est Yvette.

Yvette est agent d'accueil, tous les élèves qui franchissent le portail la reconnaissent. C'est à elle que doivent s'adresser les élèves retardataires. Parfois Yvette "récupère" des petits 6ème en pleurs dans les couloirs, car perdus dans ce grand collège. Yvette avoue parfois jouer le rôle d'une seconde maman, et les conduit jusqu'à leur classe. La voix d'Yvette c'est aussi celle que vous entendez lorsque vous appelez le collège au téléphone.

Collège Albert Jacquard de Lure. Entrée. © Radio France - Jean-François Fernandez

A l'extérieur aussi

A l 'extérieur tout est propre. Il a fallu ramasser les feuilles mortes, car avec la sécheresse les arbres en situation de stress ont perdu des feuilles comme à l'automne. Il a fallu nettoyer aussi les casiers individuels, vérifier que les cadenas fonctionnent.

Collège Albert Jacquard de Lure. Cour de récréation © Radio France - Jean-François Fernandez

Collège Albert jacquard de Lure. Casiers des élèves. © Radio France - Jean-François Fernandez

Désormais tout est prêt pour accueillir les élèves. Le silence de la cour de récréation et des couloirs va céder place à des cris pour une nouvelle année scolaire.

Le collège Albert Jacquard est implanté dans le quartier du Mortard à lure, c'est le plus gros collège de Haute-Saône, il accueille 846 élèves. Le département compte 24 collèges en tout qui scolarisent 10.152 élèves.

Collège Albert Jacquard de Lure. Les carnets de liaison attendent les élèves. © Radio France - Jean-François Fernandez