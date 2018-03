Il va y avoir un peu plus de monde que d'habitude, ce jeudi 15 et vendredi 16 mars, sur le campus de l'université de Bourgogne à Dijon. Pas moins de trois cents personnes sont attendues à l'occasion du colloque annuel de la Conférence des Présidents d'Université.

Dijon, France

On peut dire que c'est du beau monde, avec la tête bien remplie, que Dijon accueille cette fin de semaine sur le campus de l'Université de Bourgogne pour deux journées de débats organisés dans le cadre du colloque annuel de la CPU, la conférence des présidents d'université. La CPU est une association loi 1901 qui regroupe, comme son nom l'indique, les présidents des différentes universités de toute la France. Cette instance leur permet non seulement d'examiner en commun des questions qui les préoccupent, mais c'est aussi, un peu une sorte de lobby qui propose des solutions au Ministère de l'éducation. Cela fait 11 ans que la CPU existe et depuis sa création, elle a pris une large part dans le débat publique touchant aux questions universitaires. Cela concerne, évidemment, l'enseignement supérieur, mais aussi l'emploi ainsi que la recherche et l'innovation, avec une attention marquée sur les thèmes de l’Énergie et des Technologies.

Alain Bonin, le président de l'université de Bourgogne ouvrira les débats du colloque de la Conférence des Présidents d'Université à Dijon © Maxppp - Tardivon Jean-Christophe

Deux journées consacrées à l'Europe

Ces deux journées vont surtout s'intéresser à l'Europe des universités. Une Europe qui a besoin de souffle, car elle est régulièrement fragilisée par la montée des nationalismes. 2018 est une année importante pour l’espace européen de l’enseignement supérieur et de la recherche. Et les universités ont besoin de cette Europe, tant sur le plan de l’excellence que sur celui de l’innovation. Un vaste sujet qui va donc être découpé en trois grosses thématiques, elles même déclinées en ateliers et autres tables rondes pour faire la synthèse des discussions.

Quelles thématiques ?

Le drapeau européen © Maxppp - Jean-Marc Quinet

La première thématique de ce colloque, qui va occuper toute la matinée de ce jeudi 15 mars, va s'intéresser aux acteurs des politiques universitaires européennes. On va y parler de la stratégie des universités , de leur relations avec les régions et l'Etat pour une meilleure coordination, ou encore de l'influence des universités françaises à Bruxelles.

La deuxième thématique occupera les participants ce jeudi après-midi. Elle va porter sur l'espace européen des étudiants avec notamment les questions de mobilité ou encore les problèmes de droit. Troisième et dernière grosse thématique de ce colloque, vendredi matin s'arrêtera sur l'Europe des universités et notamment de l'avenir de l’espace européen de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Avant cela, un dîner de gala est prévu ce jeudi soir à l'hôtel de ville de Dijon, avec la venue annoncée de Frédérique Vidal, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.