Les patrons des universités et grandes écoles de Toulouse signent ce vendredi une tribune et appellent à faciliter la vaccination de la communauté étudiante. Objectif : favoriser une rentrée en présentiel en septembre.

Les universités et écoles de Toulouse incitent leurs étudiants à se vacciner pour en finir avec le distanciel

Ce vendredi, par un communiqué, les présidents et directeurs des universités, des grandes écoles et du Crous de Toulouse appellent à une vaccination massive des étudiants pour faciliter une rentrée présentielle, et en finir avec le travail à distance qui a lourdement pénalisé les étudiants.

Les responsables ont demandé à ce que que la population étudiante puisse bénéficier d’une campagne de vaccination massive pour aborder la rentrée 2021, si nécessaire en tant que population prioritaire.

Retrouver, dès septembre, des conditions de vie normales au sein de nos campus, c’est ce à quoi nous aspirons tous, étudiantes et étudiants, équipes pédagogiques, administratives et techniques de nos établissements.

Parmi les signataires, on retrouve les présidents de Toulouse I-Capitole, Toulouse II-Jean-Jaurès, Toulouse III-Paul Sabatier, les présidents des grandes écoles d'ingénieurs (INP, INSA, ISAE-Supaéro, IMT Mines, etc) mais aussi les directeurs de Sciences Po, de l'école d'architecture, l'école vétérinaire, l'ENAC ou encore le directeur du service inter-universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé de l’Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées.

Le Président de la République a annoncé mercredi dans le Lot que les 12-18 ans allaient pouvoir se faire vacciner dès le 15 juin, si leurs parents le souhaitent.