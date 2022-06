Les prix à la cantine augmenteront légèrement dans certaines communes d'Indre-et-Loire à la rentrée

En pleine inflation record, le prix des produits alimentaires grimpe et pourrait avoir des conséquences sur le tarif de la restauration scolaire à la rentrée prochaine. Les collectivités, qui gèrent les établissements scolaires, souffrent elles aussi de l'inflation, notamment par le biais de leurs prestataires de cantine, qui subissent de plein fouet la hausse des prix des denrées.

"On a été alertés par notre délégataire, que ça pouvait augmenter" explique la première adjointe de Loches Valérie Gervès, qui précise que la mairie n'a pas encore décidé si elle augmentait le tarif des cantines à la rentrée. "Cela fait partie des devoirs de vacances !"

Des augmentations inévitables mais "raisonnables"

A Véretz, c'est décidé : il y aura bien une hausse du prix de la cantine mais elle sera raisonnable, de l'ordre de 4 euros par an pour les quotients familiaux les plus hauts. Hausse maîtrisée aussi à Sonzay, assure le maire Jean-Pierre Verneau. "Quatre à cinq centimes par repas" soit moins de dix euros par an. Quasiment la même augmentation que celle décidée par le département pour les cantines des collèges. "Aujourd'hui, la priorité dans les collèges c'est de faire appel aux producteurs locaux et malheureusement, ils sont obligés d'augmenter les prix. Il ne faut pas les abandonner, surtout en ce moment" indique Judicaël Osmond, vice-président du conseil départemental en charge des collèges.

La hausse pour les cantines des collèges doit encore être officiellement entérinée. Elle s'accompagnera de dispositifs pour les familles les plus précaires. "Pour les enfants boursiers, le repas est quasi-totalement pris en charge (...) et le conseil départemental d'Indre-et-Loire prévoit 100.000 euros par an pour ce que l'on appelle le fond d'aide à la demi-pension, notamment pour les familles qui ne touchent pas les bourses" rappelle Judicaël Osmond.

Je préfère que le budget communal, pendant une année, vienne tamponner un peu

Et puis il y a les communes qui ont décidé de ne pas augmenter les tarifs, en tout cas pour l'instant. C'est le cas de Château-Renault où les élus ont décidé que la commune supporterait l'augmentation des coûts. A Semblançay, les prix à la cantine ne bougeront pas jusqu'à la fin de l'année 2022. "Je n'ai plus d'enfants à l'école mais je le vois bien, que la vie est coûteuse" remarque le maire Antoine Trystram. "Je préfère que le budget communal, pendant une année, vienne tamponner un peu. On ne sait pas combien de temps va durer ce conflit en Ukraine. On verra en fin d'année l'orientation qu'on pourra être amené à prendre."