Coronavirus : les professeurs d'EPS de l'Hérault veulent retrouver leurs gymnases

Une dizaine de professeurs de sport (EPS) se sont rassemblés ce mercredi après-midi devant le rectorat de Montpellier pour dénoncer la fermeture des gymnases. Depuis lundi, les mesures sanitaires ont été renforcées dans les établissements scolaires. Les sports collectifs étaient déjà interdits, il est désormais impossible de pratiquer une activité physique dans un espace couvert. Les enseignants parlent d'une décision "ubuesque qui nuit aux études des élèves".

"Si le cours d'EPS est un lieu de contamination alors, il faut le supprimer totalement mais là on interdit un gymnase de 600 mètres carrés et s'il pleut, on regroupe nos élèves dans une salle de quelques dizaines de mètres carrés !" Patrick Bassis du SNEP FSU