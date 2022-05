Les professeurs d'un collège de la Creuse dénoncent la suppression d'un poste de surveillant

Les professeurs et les parents d'élèves du collège de Châtelus-Malvaleix sont en colère. Ils viennent d'apprendre la suppression d'un demi poste d'assistant d'éducation (AED). Ils dénoncent une décision injuste dans un établissement qui a un besoin accru d'accompagnement et de surveillance.

La décision est tombée comme un couperet. Vendredi dernier, le personnel du collège Françoise Dolto de Châtelus-Malvaleix (Creuse) a appris du rectorat de Limoges la suppression d'un demi poste équivalent temps plein d'assistant d'éducation (AED), c'est-à-dire de surveillant. Depuis, c'est l'incompréhension. Pour les professeurs comme pour les parents d'élèves, cette décision est injuste d'autant plus que ce poste est nécessaire pour le bon fonctionnement et le bon suivi des élèves. Ils demandent une réunion en urgence avec la rectrice.

4 heures de surveillance par jour en moins

En apprenant la mauvaise nouvelle, le personnel s'est pris une claque : "C'est 20h de surveillance en moins par semaine, 4h par jour où il y aura un adulte en moins avec les élèves. C'est énorme !" dénonce Mathilde Lascout, professeur de lettres depuis cinq ans à Châtelus. En clair, l'établissement perd un poste à mi-temps sur 2,5 postes et 20% de ses moyens de surveillance.

Pourtant dans ce collège rural de 150 élèves, la population est parmi la plus défavorisée de l'académie de Limoges selon l'Indice de position sociale*. Les élèves ont besoin d'un accompagnement solide. En plus de cela, un tiers des élèves sont en SEGPA (Section d'enseignement général et professionnel adapté) et donc plus en difficulté. Les assistants d'éducation se révèlent être de vrais piliers pour tout le collège notamment pour l'aide aux devoirs : "Ce sont les AED qui peuvent encadrer le dispositif "devoirs faits". Nous, nous avons nos classes, nos copies à corriger donc les AED sont un vrai soutien pour les aider à apprendre, à travailler, à parfaire une leçon, une méthode. D'un point de vue pédagogique on nous enlève des moyens" explique Mathilde Lascout. De plus, le collège étant un collège rural, tous les élèves ne peuvent pas rentrer chez eux quand il y a un trou dans l'emploi du temps : "Les élèves sont dépendants des bus matin et soir et donc ne peuvent pas repartir chez eux si un cours est annulé. Donc la permanence des assistants d'éducation est là pour nous soutenir". "Les élèves vont être plus en difficulté alors que c'est eux qui ont le plus besoin de moyens" ajoute son collègue Julien Tindilière.

Cette décision s'ajoute à une situation déjà dégradée au collège selon ce professeur de SEGPA et représentants du personnel : "Nous n'avons plus d'assistante sociale, l'arrêt maladie n'a pas été remplacé. Nous n'avons plus de psychologue de l'éducation nationale depuis octobre et seulement une infirmière présente un jour et demi par semaine". De plus, la dotation horaire notamment des SEGPA a diminué en 2019 et au début de l'année 2022.

De plus, ces 2,5 postes d'AED équivalents temps plein sont partagés par quatre surveillants. Certains sont à mi-temps, d'autres à 75%. Avec la suppression de ce demi poste, le nombre de surveillants pourrait passer à trois. Il peut aussi être maintenu à quatre surveillants mais ces derniers devront réduire leur temps de travail.

Une décision qui intervient après un grave incident

La suppression de ce poste intervient aussi alors que le collège est en crise : une violente bagarre entre des élèves a mal tourné au début du mois, faute de surveillance renforcée. Trois élèves se sont battus, un d'entre eux a été gravement blessé. "Il y a eu une bagarre, il y avait de la surveillance mais sans doute pas assez. Cet incident a mis en lumière tout l'intérêt d'avoir un accompagnement spécifique" indique Mathilde Lascout. "La principale a réuni tout le monde, personnel et parents d'élèves et la solution qui avait été trouvée c'est de renforcer justement la surveillance" poursuit-elle. Malheureusement, la demande n'a pas pu être envoyée à temps au rectorat. Quelques jours plus tard, il annonçait la suppression de ce demi poste.

Quelles solutions ?

Cette décision est incompréhensible pour les professeurs et les parents d'élève. Notamment car le nombre d'élèves dans le collège reste stable et donc cette suppression n'aurait pas lieu d'être.

Les professeurs et les parents d'élèves ont envoyé un courrier à la rectrice d'Académie de Limoges. Ils demandent une entrevue urgente pour demander des explications et réclamer la non suppression du poste : "Nous ne sommes pas là pour réclamer un poste inutile, il est vital. Nous ne lâcherons pas, nous irons jusqu'au bout pour récupérer ce poste" conclut Mathilde Lascout.

L'Inspection académique de la Creuse et le rectorat de Limoges n'ont pas répondu à France Bleu Creuse.