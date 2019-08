Les professeurs de Moselle ont fait leur rentrée scolaire

Moselle, France

Il ne manque plus que les élèves ! En France et en Moselle, les enseignants et professeurs ont fait leur grande rentrée ce vendredi. Une manière pour eux de peaufiner les derniers détails et d'évoquer les dossiers brûlants de cette année scolaire 2019-2020. Avec en tête des préoccupations : la réforme des lycées. "Une année où on ne va pas savoir où on marche, c'est le grand problème de ces réformes qui arrivent vite", confie Etienne Garcin, professeur au lycée Georges de la Tour de Metz.

Le casse-tête des emplois du temps ?

Et ce qui inquiète une partie du corps enseignant de lycée, c'est les difficultés à coordonner tous les plannings. Les lycéens choisissent en effet des enseignements de spécialité. Il y a donc le tronc commun, puis des cours suivis par des élèves de classes différentes, ce qui nécessite de mieux penser les emplois du temps selon Pierrick Calange, professeur d'histoire-géographie à Metz. "On peut très bien avoir dans une classe, un groupe spécialisé en histoire qu'il faut combiner avec un groupe qui fait une autre spécialité, sachant que chacun peut prendre 3 matières."

Place au civisme

En Moselle comme dans toute la France, l'académie souhaite mettre l'accent sur l'écologie et le développement durable. Concrètement, un éco-délégué sera élu dans chaque classe de collège et lycée. Son rôle sera de rappeler à ses camarades les bons gestes du quotidien pour sauver la planète.

Le rectorat veut également favoriser l'accès aux élèves en situation de handicap aux établissements scolaires. Actuellement, il y en a 6 229 en Moselle, dont quasiment la moitié dans des classes ordinaires. Enfin, les services de l'académie souhaitent réduire les inégalités sociales entre les milieux ruraux et urbains. Cela passe par la scolarisation obligatoire dès 3 ans. Dans les faits, 97% des enfants de cet âge allaient déjà à l'école, mais l'accent est mis sur les 3% restants, souvent issus d'un milieu défavorisé, pour les scolariser également comme les autres.

Des chiffres en Moselle pour la rentrée 2019