Les directeurs des écoles primaires de Haute-Vienne s'opposent à la loi Rilhac

On ne veut pas de petits chefs!" - Antoine Guillaumie du SNIUPP-FSU

Une vingtaine de directeurs et directrices d'écoles primaires de Haute-Vienne se sont rassemblés symboliquement devant la préfecture de Limoges pour s'opposer au projet de loi Rilhac, voté aujourd'hui à l'Assemblée Nationale par les députés. Cette loi prévoit notamment de transformer les directeurs d'écoles primaires en "manager", à l'image des chefs d'établissements dans le secondaire :"Ca nous inquiète car cela va diviser l'équipe entre d'un côté le directeur et de l'autre le reste de l'équipe. On ne veut pas de petits chefs ! A terme ils auront la possibilité de distribuer ou non des primes à des collègues... C'est l'aboutissement d'un projet ultra libéral vis à vis de l'école," s'insurge Antoine Guillaumie du SNIUPP-FSU.

Les enseignants ne veulent pas de cette loi Rilhac © Radio France - FC

Fleur Bidon est directrice d'école à Saint-Sylvestre depuis 15 ans, elle ne comprend pas le contenu de cette loi qui va la transformer en manager :"On ne sera plus dans l'équipe pédagogique mais à côté. Les équipes vont être mises en concurrence et jusqu'à présent la concurrence ça ne fait pas fonctionner les écoles correctement, cela ne permet pas aux enfants d'apprendre correctement et dans de bonnes conditions. Dans nos écoles, on prend les décisions collectivement et ça fonctionne très bien!" Les directeurs et directrices seront également dans la rue le 5 octobre prochain lors de la journée de grève nationale.