Les professeurs du collège de Gavray remontent le moral de leurs élèves en vidéo

Un concentré de bonne humeur sur un peu plus de cinq minutes. Des professeurs et des membres de l'équipe pédagogique du collège Vaudatin de Gavray dans le centre Manche ont réalisé une vidéo humoristique pour redonner le sourire à leurs élèves en mal du bahut.

L'idée a germé dans la tête du principal, Cyril Dumesnil, au moment des vacances d'avril. "C'était un challenge qui circulait sur les réseaux sociaux. J'ai proposé ça aux équipes enseignantes qui ont été aussitôt partantes. Elles ont joué le jeu. Chaque enseignant m'a envoyé une petite séquence. Et puis j'ai fait un montage", indique le chef d'établissement.

Des messages sur des boules de papier

Au total, une quinzaine de professeurs et de membres de l'équipe de pédagogique a participé à ce projet. On voit notamment une professeur d'EPS enchaînant tennis, volleyball et lancer du poids dans son jardin, le CPE en pleine dégustation d'une assiette de pâtes, ou encore la professeur de français en combinaison de ski !

"L'idée était de simuler l'envoi d'une _boule de papier froissé_, qu'ils allaient défroisser devant l'objectif. Sur ce papier, on peut lire un petit message bienveillant à l'égard des élèves", souligne Cyril Dumesnil.

Pas de paroles, mais beaucoup de sourires et des messages du style "on pense à vous" ou encore "A très bientôt". On notera notamment le "Vous me manquez mes petits loups" d'une professeur de français.

Le collège Vaudatin compte 180 élèves.