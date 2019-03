Les professeurs du lycéen Jean Moulin de Pézenas vent debout contre le nouveau bac

Pézenas, France

Au lycée Jean Moulin de Pézenas (Hérault), certains élèves obtiennent une moyenne de 20/20... Non pas parce qu'ils sont très doués, mais parce que leurs professeurs se dressent contre la réforme du baccalauréat : un tiers des professeurs principaux ont abandonné cette charge supplémentaire et le bac blanc a été annulé. Lors des portes ouvertes de l'établissement, ils ont monté un stand d'information pour sensibiliser les parents au fonctionnement du nouveau bac et son articulation avec la plateforme d'orientation ParcourSup.

Des élèves laissés sur le carreau

Pour Philippe Reyné, professeur de Sciences et Vie de la Terre (SVT) au lycée Jean Moulin, le nouveau bac va fermer les portes de l'enseignement supérieur à de nombreux élèves. Si jusqu'à présent, le baccalauréat était le premier grade universitaire, il devient "un tremplin" et les critères de sélection sur ParcourSup "va permettre aux universités de choisir leurs élèves". De quoi pénaliser les élèves moyens : "On a toute une partie de nos élèves qui travaillent juste ce qu'il faut au lycée car d'une certaine manière, ils s'ennuient. Ce sont des élèves que l'on revoit et qui se sont révélés dans le supérieur.

Les élèves moyens au lycée risquent de ne plus pouvoir entrer à la fac même s'ils ont leur bac." - Philippe Reyné, professeur de SVT

Une compétition entre établissements

Ce qui gêne tout autant les professeurs, c'est la complexité de ce nouveau baccalauréat, qui se constitue d'un tronc commun et d'options. Au total, près de 21 épreuves contre 16 au maximum pour les Bac S, L et ES. "On va surtout faire du bachotage avec les élèves qui auront une épreuve dès le deuxième trimestre de la classe de Première. Et ils auront leur résultat dès la fin de leur épreuve : si un élève échoue, il le saura et cela va le stresser jusqu'à la fin de la Terminale."

D'autant que près de la moitié de l'examen sera évalué localement, ce qui va induire une concurrence entre établissement pour Philippe Reyné. "La relation de confiance que l'on essaie d'établir avec les élèves dès le début d'année et que l'on construit pendant trois ans va être mis à mal et l'enseignement sera moins bon."