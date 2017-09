Corse : la rentrée des profs !

En Corse, comme partout en France, le personnel enseignant retrouve le chemin de l'école dès ce lundi matin. Demain mardi, ce sera au tour des élèves.

Dans toute l'île, 3 695 enseignants font leur rentrée. Les équipes éducatives se réunissent ce matin dans les établissements : briefing, découverte des emplois du temps et élaboration du déroulement du programme annuel sont au programme. Dès ce mardi, 52 828 élèves insulaires feront progressivement leur retour dans les salles de classe.

"C’est la reprise pour tout le monde..."

Il s'agit toujours un moment particulier pour les équipes éducatives. Comment se préparent-elles ? Dans quel état d'esprit sont les professeurs ? Petit aperçu de cette préparation avec Sabrina Zammataro. Cette enseignante fait sa neuvième rentrée cette année à l'école de Lucciana, avec une fois de plus la petite boule au ventre qui n’est pas réservée aux élèves… « Souvent quand on reprend beaucoup d’enseignant arrivent en disant : je n’ai pas beaucoup dormi cette nuit, je suis un petit peu stressé, c’est la reprise pour tout le monde, et chaque rentrée est différente »

Ce mardi, elle fera connaissance avec ses nouveaux élèves de CE1. Mais avant cela, il faut passer par la salle de réunion des professeurs. « Ce premier jour permet de faire le point entre nous, préparer la liste des élèves, la répartition des classes, réceptionner les commandes, de manière à accueillir les élèves de la meilleure des façons le lendemain » Mais en termes de travail, l'année scolaire d'un enseignant, elle se prépare bien avant. « Les premiers jours d’août les enseignants commencent à plancher sur la rentrée, la mise en place des progressions programmations, comment s’organise le programme sur l’année… »

Des grandes vacances qui, finalement, passent vite. Et avec Internet et les réseaux sociaux, il y a toujours une bonne raison pour revoir sa copie avant la rentrée. « Souvent quand on prend 5 minutes sur les réseaux sociaux on a tendance à aller voir les profs blogueurs… »

L’académie en quelques chiffres

L’augmentation des effectifs est constante depuis maintenant 6 ans. L'académie de Corse compte cette année quelques 52 828 élèves au total et 3695 enseignants. Cela représente 280 élèves supplémentaires dans le premier et second degré, le nombre d'étudiant, 4500 lui reste le même. 73 professeurs supplémentaires font leur rentrée aujourd'hui dans certains des 302 établissements insulaires. 254 écoles, 31 collèges et une quinzaine de lycées qui devraient fonctionner à budget constant par rapport à l'année dernière avec 300 millions d'euros, l'essentiel consacré aux 4503 personnels parmi lesquels 3695 soit les trois quarts restent des enseignants. L'académie de Corse, une des plus petites du territoire mais aussi une des plus performantes en matière de résultats, avec un taux de réussite cumulée au baccalauréat général et technologique de 91.8 % cette année, elle se place encore un fois parmi les meilleures du pays.