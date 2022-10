Les professionnels de la petite enfance manifestent à Grenoble

Les employés de crèches ne sont pas habitués à descendre dans la rue mais ce jeudi ils y étaient, un peu partout en France et notamment à Grenoble. Un mouvement national de protestation lancé après une décision du gouvernement cet été. Face au manque de personnel, un décret ouvre la porte à l'embauche d'employés non formés et sans expérience dans le secteur. Pour les professionnels c'est la goute d'eau qui fait déborder un vase déjà bien rempli par un manque de moyen récurrent ces dernières années.

