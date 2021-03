En Côte-d'Or, les profs en grève contre la future carte scolaire

113 postes supprimés, 73 suppressions sèches en collège et en lycée. Voilà les chiffres qui mettent les profs en colère dans le département de la Côte-d'Or. Ils sont en grève ce mardi, pour dénoncer la perte de moyens alloués par l'Etat. Professeure de philosophie au lycée Eiffel de Dijon, Annick Alix est également membre de l'intersyndicale :

"L'argument démographique aujourd'hui il ne tient plus. L'année dernière, on perdait plus d'élèves, on avait 90 postes en moins. Cette année la perte est infime sur l'académie, et on perd 113 postes."

Des mesures d'économie, donc, d'après Annick Alix, qui précise que certaines matières sont plus concernées que d'autres, "en particulier l'espagnol et les mathématiques. On ne sait pas trop ce que vont devenir les enseignants concernés." L'une des explications réside dans la réforme du bac. Depuis que les maths sont sorties du tronc commun, beaucoup de jeunes abandonnent : "les programmes sont très difficiles, les élèves s'en détournent. Ce qui est aberrant, c'est d'avoir à abandonner une spécialité qu'on a commencé. Et puis d'avoir enlevé les maths du tronc commun".

L'intersyndicale veut des recrutements

A l'opposé de cette tendance à l'économie à tout pris, les profs estiment qu'il faut plus que jamais recruter : "C'est une revendication qui date du début de la crise. Il faut qu'on puisse faire face au déficit scolaire, ça nous a été refusé. Les moyens n'ont pas été pris pour couvrir les difficultés scolaires qu'a fait surgir le distanciel."

L'argument du rectorat, c'est que les élèves en difficulté sont aidés, de manière personnalisée, en dehors des heures de cours. Faux, répond Annick Alix : au contraire, "c'est l'une des premières choses qui sautent dans la répartition des moyens établissement par établissement en période de dépenses contraintes. Et puis les emplois du temps sont tellement émiettés en lycée qu'il est impossible de caser des heures d'accompagnement personnalisé si on ne les a pas prévues au départ."

Autre souci : si les postes sont supprimés, les heures demeurent, ce qui génère de nombreuses heures supplémentaires pour les enseignants. Ce que dénonce aussi l'intersyndicale. "Admettons que sur un lycée, on ait besoin de 180 heures par semaine. Avec dix profs à 18h par semaine, cela fait le boulot. Sauf qu'un prof part à la retraite, on ferme son poste. Donc ça ne fait plus que neuf profs, avec deux heures supplémentaires. Est-ce qu'on va en rester là ? Non. On va aussi mettre un prof du lycée à mi-temps, à neuf heures sur place. Cela fait encore neuf heures à répartir sur les autres."