Les profs de danse du Sud Ardèche manifestent en dansant

Un flash mob pour manifester. Les profs de danse du Sud Ardèche ont organisé trois flash mob ce mercredi à Vallon-Pont-d'Arc, Aubenas et Vals-les-Bains. Ils veulent pouvoir reprendre leurs cours.

La plupart des profs de danse du Sud Ardèche ont stoppé leurs activités. Certains interviennent dans des établissements médico-sociaux où il n'est plus question de pénétrer. Mais les profs voudraient reprendre les cours avec les enfants.

On ne peut pas arrêter les activités sportives ou culturelles des enfants après l'école. Ils en ont besoin. Vanessa Pegorer, prof de danse à Vallon-Pont-d'Arc.

Pourtant certains poursuivent leurs cours : c'est le cas de Leslie à Prades. Elle a réaménagé ses horaires pour respecter le couvre-feu à 18 heures. Elles estime que ce nouveau planning avec cours le mercredi, le samedi et le dimanche lui a fait prendre la moitié de ses élèves. Et tous demandent plus de clarté dans les consignes sanitaires estimant que certains ont le droit d'enseigner et d'autres pas.

La préfecture de l'Ardèche est assez claire : les activités à l'intérieur sont interdites en dehors de l'école.