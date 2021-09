Les profs de l'Etablissement d'enseignement adapté de Montpellier en grève face au manque de moyens

Le personnel de l'Erea, l'Etablissement régional d'enseignement adapté Jean-Jacques Rousseau, de Montpellier est en colère. Une quarantaine d'enseignants a débuté une grève depuis lundi 6 septembre. Ils dénoncent la dégradation de prise en charge des 120 élèves atteints de handicaps. Une situation qui a trop duré selon eux.

Depuis janvier 2020, les difficultés s'accumulent pour le personnel. La principale inquiétude reste l'insécurité au sein de l'établissement scolaire. En effet, le portail est le seul accès à l'établissement, à la fois pour le personnel et également pour les élèves. "Les jeunes connaissent tous le code d'accès. Le problème est donc que tout le monde peut entrer et sortir. Les collégiens n'ont l'autorisation de sortir que lorsque leur emploi du temps se termine. Ce n'est pas le cas", précise une enseignante. "L'année dernière plusieurs fugues d'élèves ont été constatées. On a même eu une intrusion", ajoute-t-elle. Au sein de l'internat, le mode de sécurité n'est pas non plus au point, "ce qui a donné lieu à de graves problèmes et l'exclusion définitive de quatre élèves".

Une insécurité qui a déjà donné lieu à un audit et une entrevue avec une délégation du Rectorat et de la Région le 14 janvier dernier. Selon les enseignants présents, des réparations pour les accès à l'internat, dans un délai rapide, avait été promises. Mais alors que la nouvelle année scolaire a débuté, rien n'a été réalisé.

Une succession de directeurs et des enseignants qui manquent

Une rentrée 2021 qui a été difficile pour le personnel. "C'est la première fois que j'ai la boule au ventre quand je viens travailler", raconte une autre enseignante, en poste au sein de l'établissement scolaire depuis quatre ans. Depuis le début de l'année, le directeur de l'Erea est en arrêt maladie. Ainsi, quatre se sont succédés pour le remplacer. La nouvelle directrice est arrivée, elle, jeudi dernier. "Nous avons fait notre pré-rentrée sans directeur. Quand notre directrice est arrivée, elle a tout changé. J'ai l'impression d'avoir baclé ma rentrée. J'ai l'impression que la rentrée de mes élèves était catastrophique. Rien n'était préparé. Il y a encore des classes qui n'ont pas leur emploi du temps définitif. On a un public difficile qui est en demande de progression et ce qui est rageant, c'est que l'on ne nous donne pas les moyens pour cela. On est dans un malaise. Nous n'avons même plus envie de venir travailler car on a l'impression d'être baladé par le rectorat", assure encore ce professeur.

A cette instabilité s'ajoute aussi le manque d'enseignants. Ainsi pour cette nouvelle rentrée, il manque à l'appel un CPE à mi-temps et deux enseignants. "On essaye pour l'instant de bidouiller en interne et de boucher les trous. Par exemple, pour combler notre manque de CPE, et bien on a mis des professeurs des écoles sur les créneaux de 17h à 19h. Ce sont des heures en moins auprès des élèves sachant que nos élèves sont en grande difficulté et qu'ils ont besoin de nous", déplore la CPE de l'Erea.

Pas de réponses claires du rectorat

Afin de se faire entendre, une délégation d'enseignants a été reçue par la rectrice, ce mardi après-midi. Si le rectorat a confirmé une réparation du portail avant la fin de l'année, aucune réponse claire n'a été apportée au sujet du manque de personne, encore moins pour ce qui est des indemnités réclamées. La grève devrait donc se poursuivre. Le personnel gréviste sera rejoint par d'autres, à savoir les assistants d'éducation de l'établissement.