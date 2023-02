Les profs de sport de Valenciennes réclament une nouvelle fois au maire de chauffer les salles

Cet automne Laurent Degallaix, le maire UDI de Valenciennes, avait d'abord annoncé qu'il allait fermer les salles de sport

pendant 6 mois pour limiter la casse avec la crise énergétique. Face au tollé, il avait finalement renoncé et décidé de couper le chauffage sur proposition, expliquait-il, de certains habitants. Un moyen selon l'élu d'économiser 1.5 million d'euros.

ⓘ Publicité

Pendant la première vague de froid en décembre, les profs et des membres de clubs étaient déjà montés au créneau

pour dénoncer des conditions de pratique sportive très compliquées avec des températures parfois négatives dans les salles. Mais, par la voix de son adjoint aux sports Lorenzo Del Ciotto, le maire avait fait savoir qu'il ne reviendrait pas sur sa décision.

Début janvier Laurent Degallaix annonce finalement qu'il rallume un peu le chauffage. Son collaborateur assurait hier qu'il faisait 14° dans les salles.

Moins de 10 degrés dans les salles de sport selon les enseignants

Mais les profs évoquent eux des températures bien différentes, 5, même 4 degrés cette semaine, assure Emilie Jankowiak, enseignante au lycée du Hainaut à Valenciennes et secrétaire académique du SNEP, Syndicat National de l'Education Physique,

Et de nombreux cours ont du être annulés dans plusieurs établissements. Au collège Carpeaux par exemple, Sandrine Huart prof et déléguée FSU a dû renoncer à commencer son cycle badminton qui fait pourtant partie de son programme; "J'ai déjà fait cours avec des gants, c'est complètement ahurissant !"

loading

Et si les cours ne sont pas annulés, ils sont adaptés d'une façon qui n'est satisfaisante ni pour les profs ni pour les

élèves, pour l'enseignante qui raconte la séance de basket ce matin de son collègue. "On a des temps de pause pour les règles, les différents contenus pédagogiques à apporter, là autant vous dire qu'il a fait bêtement des matchs sans apporter quoique que ce soit comme conseils ou consignes à ses élèves et cela pour qu'ils n'aient pas froid".

Emilie Jankowiak dénonce l'absence de dialogue avec le maire qui a finalement annulé la réunion prévue le 28 février suite à la manifestation "Je rappelle qu'on est en France et qu'on est en 2023, on s'attend à ce que tous les élèves puissent accéder à un apprentissage qui est un droit pour eux".

loading

Des parents solidaires du mouvement

Parmi les manifestants, Yamina, maman d'une élève au collège Carpeaux. La représentante des parents d'élèves

s'inquiète aussi pour la santé des enfants avec ces températures suite à plusieurs témoignages de parents : "ils trouvent que leurs enfants sont plus régulièrement malades et ce ne sont pas des enfants qui sont spécialement fragiles donc ne parlons même pas des enfants qui ont une santé fragile".

Dans les clubs certains parents ont d'ailleurs retiré leurs enfants temporairement en attendant des températures plus

clémentes assure un entraineur du club d'escalade, Thibaut, qui entraine aussi le club d'handibasket, dont les joueurs

en fauteuil ont de plus en plus de mal à supporter le froid.

Contacté le rectorat se limite à expliquer que des discussions sont en cours avec la ville,