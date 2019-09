Les profs du lycée Nelson Mandela de Poitiers en grève aujourd'hui

Une bonne partie de la centaine de profs que compte ce lycée général et technologique ont fait grève ce mercredi, jour de rentrée des premières et terminales. En cause la baisse des moyens pédagogiques qui aggravent selon eux les conditions de mise en œuvre de la réforme Blanquer

Poitiers, France

Dans ce lycée générale et technologique, mille élèves sont accueillis pour une centaine de profs au total; Lycée qui cette année cumule selon les deux syndicats majoritaire, FO et FSU, un double handicap : une baisse des moyens et l'entrée en vigueur de la réforme du bac Le rectorat a en effet réduit la dotation d'heures de cours accordée au lycée ce qui a pour conséquence la suppression de l'une des quatre classes de première de STIDD (science et technique de l'ingénieur développement durable). Conséquences des effectifs qui passent de 27 à 35 élèves.

La réforme du bac contestée

A cette baisse de moyens, s'ajoute la réforme du ministre de l'éducation nationale. Réforme au terme de laquelle les élèves qui font leur rentrée en première ont pu choisir en fin d'année scolaire 3 des 7 spécialités qui leur étaient proposées. Sauf que derrière, cela a complexifié énormément la réalisation des emplois du temps. "Ils sont d'ailleurs toujours provisoires" affirme Yves Jamain, délégué syndical FSU. "En plus, ajoute-t-il, la direction du lycée a demandé cet été à des élèves de modifier leur choix de spécialités car cela ne "rentrait pas""

Les manuels scolaires toujours pas imprimés

Rentrée compliquée qui pose aussi des soucis sur le plan pédagogique. Avec ces nouvelles spécialités, le temps où il y avait un prof de maths par exemple par classe est révolu. A Nelson Mandela, la plupart des élèves en auront deux cette année qui se partageront donc ces classes. Une rentrée enfin sans manuels scolaires pour les lycéens. Ils n'ont toujours pas été imprimés. "On les aura peut être à la Toussaint, peut-être à Noël", explique désabusé Frédéric Artus du syndicat FO.