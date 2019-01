Les profs du second degré dénoncent dans la rue ce jeudi à Limoges les suppressions de postes et la réforme Blanquer

Les enseignants des collèges et lycées sont en grève partout en France ce jeudi à l'appel de leurs principaux syndicats. Ils dénoncent en particulier les suppressions de postes et la réforme du lycée présentée par Jean-Michel Blanquer. Les lycéens sont appelés à se joindre à eux.

Limousin, France

Dans l'académie les profs sont appelés à un rassemblement ce jeudi matin devant le rectorat à Limoges. Des lycéens pourraient les rejoindre. Les syndicats FIDL et UNL appellent en effet les jeunes à se joindre au mouvement. Les revendications des enseignants portent principalement sur les suppressions de postes et sur la réforme de Jean-Michel Blanquer dans les lycées. En Limousin 36 postes doivent être supprimés l'année prochaine dans le second degré auxquels s'ajoutent 22 équivalents temps-plein d'heures supplémentaires qui pour Thibault Bergeron, secrétaire académique du SE-UNSA sont des suppressions de postes déguisées.

Les SEGPA touchées

Ces suppressions de postes auront des conséquences importantes selon Thibault Bergeron notamment en collège dans les SEGPA, les classes aménagées pour les élèves en grandes difficultés. "Vous aurez 8 heures en moins par SEGPA. On retire des moyens pour ces élèves-là et pour nous c'est inadmissible". L'autre grande revendication porte sur la réforme Blanquer. Une réforme qui "s'est faite au pas de charge" explique Laétitia Agnoux, secrétaire du SNES-FSU en Corrèze. "Un moyen aussi de supprimer des postes" ajoute-t-elle. Et de conclure : "c'est surtout de notre opinion un instrument de tri social. Selon elle les élèves qui ne pourront pas choisir les bonnes filières "resteront sur le carreau".