Les repas à la cantine vont augmenter de 5% en janvier 2023 dans les lycées de Bourgogne-Franche-Comté

Les lycéens de la région n'auront pas la même chance que les collégiens de Côte-d'Or. La présidente du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Marie-Guite Dufay, annonce ce vendredi 25 août, une hausse de 5% des tarifs de la cantine dans les lycées gérés par la région. La mesure sera appliquée à partir de janvier prochain, sauf pour les élèves boursiers. 5%, c'est 16 centimes de plus par repas. C'est la première fois que le prix de la cantine augmente dans les cantines des lycées depuis 4 ans.

Pour les familles concernées, le repas passera ainsi à 3,41 euros l'unité pour le forfait de cinq jours et 4,62 euros pour les tickets à l'unité.

"Avec l'inflation, le coût des repas augmente de 10% pour nos gestionnaires de cantine. Nous avons donc décidé de couper cette augmentation en deux : la Région en financera la moitié, et les familles l'autre part" précise Marie-Guite Dufay, la présidente PS du Conseil régional. "Aujourd'hui on compte un élève boursier sur cinq et nous allons assouplir les conditions d'attributions. À partir de 2023, 3000 nouvelles familles pourront bénéficier de ce soutien. On augmente notre tarif de cantine, mais on ne touche pas à la gratuité des transports et à la gratuité des manuels scolaires" ajoute la présidente de région.

Baisser le chauffage dans les lycées ?

Par ailleurs la Région demande en cette rentrée de faire preuve de "sobriété energétique", car la facture de chauffage s'annonce déjà salée. Avec l'explosion des coûts de l'énergie, la Région s'attend à dépenser 80 millions d'euros de plus cette année. Pas de consigne particulière sur le degré du thermostat, chaque lycée devra donc faire preuve de sagesse et de prudence. "Ces 80 millions c'est autant d'argent que l'on ne pourra pas mettre ailleurs pour des projets ou des travaux. On va continuer à avancer, mais on avancera moins vite" conclut Marie-Guite Dufay