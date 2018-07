Ce vendredi, c'est la fin de l'angoisse pour des milliers de bacheliers. Les résultats tombent enfin et en Ile-de-France ce sera à partir de 10h. Vous pouvez consulter le site resultat.siec.education.fr , là vous saurez si vous êtes admis avec mention ou non ou non admis mais vous n'aurez pas votre relevé de notes. Il y a aussi la méthode classique : allerdans le centre de délibérations indiqué sur votre convocation. et la vous aurez tout !