Les résultats du bac en hausse dans l'Académie de Montpellier

91,5% des élèves de terminale de l'Académie de Montpellier ont eu leur bac. Un chiffre paru ce dimanche et qui est supérieur de 0.7 points par rapport à celui de l'an dernier.

Chiffre en hausse pour filières professionnelles

Pour le bac général, le taux de réussite reste stable, il est de 96,1%. En ce qui concerne le bac technologique, on compte 91,2% d'admis, ce qui est 1 point de plus que l'an dernier. Enfin, 81,7% des terminales en bac pro ont eu leur bac, c'est 1,4 point de plus que l'an dernier.