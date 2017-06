Les révision du bac se poursuivent en Côte-d'Or

Les futurs bacheliers reprennent leurs fiches Bristol et leurs surligneurs en vue des quatre nouvelles épreuves qui les attendent cette semaine.

Le bac, c'est reparti ! Après la philo et l'histoire la semaine dernière, les 600 000 futurs bacheliers de France - et les 15 000 dans l'académie de Dijon - reprennent leurs stylos pour plancher sur quatre nouvelles épreuves.

Les langues, l'éco, la littérature et les maths

D'abord les langues, ce lundi après-midi, puis ce mardi l'éco pour la filière ES, avec les différentes spécialités (sciences politiques et sociales ou économie approfondie), la littérature pour les L et les maths pour les S. Ensuite, mercredi, ça sera la deuxième langue pour toutes les filières mais les scientifiques, eux, plancheront en plus sur la physique chimie. Les lycéens ont eu trois jours pour réviser, depuis vendredi dernier.

"Je vais être obligée de faire des impasses"

Mais pour Laura, scolarisée au lycée Carnot à Dijon, trois jours, ce n'est clairement pas du luxe : "C'est pas assez !", explique la jeune fille. "Je vais être obligée de faire des impasses sur plusieurs chapitres de mon cours d'éco", avance-t-elle. Ses camarades révisent la physique. "On peut pas se permettre de tout réviser en trois jours donc je révise la physique, comme c'est coefficient 9", explique Katiba. Pierre, lui, en revanche, est stressé : "Il faudrait que j'ai 14 en éco et 14 en maths pour avoir mon bac et là j'en suis à la moitié du programme donc ça va être tendu", confie-t-il.

Résultats début juillet

Le bac se termine ce jeudi. Les résultats seront connus début juillet.