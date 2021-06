Les Sables d'Olonne : des collégiens vendéens à la rencontre du skipper Arnaud Boissières

Ils ont enfin pu rencontrer leur héros. Des collégiens des Herbiers étaient ce lundi aux Sables d'Olonne, sur le ponton du Vendée Globe. Ils ont pu discuter avec Arnaud Boissières, 15° de la dernière course autour du monde en solitaire, et admirer son bateau de près.

Devant le bateau avec lequel le marin a couru le dernier Vendée Globe © Radio France - Philippe Rey-Gorez

Un moment plein de surprises, ne serait-ce qu’en raison de la simplicité, de l’humour et de la gentillesse du skipper. Un marin disponible, aussi, pour répondre aux nombreuses questions qui avaient été soigneusement préparées. Quelques exemples :

-Combien de temps faut-il pour récupérer d’un Vendée Globe ? ( réponse : on met trois semaines, parce que le sommeil est différent- une demie heures toutes les quatre heures- l’alimentation aussi. Mais après, on s’en souvient toute une vie !) ----Combien pèse une voile ? -Le départ du Vendée Globe est-il stressant ?

"C'est toujours chouette d'avoir le regard des jeunes sur ce qu'on fait" - Arnaud Boissières

En habitué de ce genre d’exercice, Arnaud Boissière répond avec efficacité. Les navigateurs doivent beaucoup communiquer, notamment avec les partenaires qui soutiennent leurs projets ou avec les médias. Mais ils aiment aussi rencontrer des scolaires, et leur faire partager leurs aventures.

La traditionnelle photo © Radio France - Philippe Rey-Gorez

Après la rencontre, les enfants sont enchantés : « il était drôle et sympa. On voit qu’il a l’habitude de parler aux jeunes. Et puis, on sent bien qu’il aime ce qu’il fait ».

"Un projet pédagogique d'une année, avec une fin en apothéose" - Olivier Girard, enseignant

Cette séquence, c'est l'aboutissement de toute une année de travail, sur le thème de la mer. Un journal, des rencontres avec des personnalités, une initiation à la voile, une opération de ramassage de déchets sur la plage avec une association, pour sensibiliser les jeunes à la pollution des océans… On parle d'élèves de classes Segpa, c'est à dire en difficulté scolaire. Pour leur enseignant Olivier Girard, ces projets sont indispensables : « pour certains, ça leur a redonné le goût à l’école. Ca leur a donné la motivation, le gout de l’effort. Un temps fort comme aujourd’hui, c’est aussi une récompense. Je pense qu’ils finissent une année comme ça avec une bonne envie de continuer. Et ça, c’est bien ».

Ecoutez le reportage audio