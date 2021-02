Les Sables d’Olonne : l’Etablissement régional d’enseignement adapté va fermer ses portes

Un établissement scolaire qui ferme ses portes, en Vendée... L'Etablissement régional d’enseignement adapté (EREA) d'Orbestier, aux Sables d’Olonne, le seul du département, est destiné aux élèves du second degré en grande difficulté scolaire ou sociale. Il va disparaître purement et simplement à la fin de l'année scolaire. La nouvelle a été annoncée ce jeudi en conseil d'administration.

Nous vous avions parlé sur France Bleu de cet Erea il y a quelques temps, suite à trois plaintes pour menaces de mort, déposées par la directrice. C'est dire si l'ambiance est très particulière… En fait, ça fait plusieurs années que la situation se dégrade dans cet établissement, qui accueille près d'une centaine d'élèves.

Un vrai gâchis, par manque de moyens, dit Jean-Jacques Bobin, du syndicat FSU en Vendée : « l’éducation nationale a détricoté petit à petit les moyens en personnels, et l’outil d’intégration qui était organisé avec l’internat. Progressivement, on est tombé dans des dysfonctionnements récurrents et problématiques. La question c’est ce que vont devenir ces élèves, alors que les classes d’enseignement adapté des autres établissements vendéens sont déjà saturées ». Ce sont également les interrogations de Sud Education, dans un communiqué : que va-t-il advenir des élèves, des locaux et des personnels ?

L’inspection académique et le rectorat n’ont pas souhaité répondre à nos questions.