Bligny-sur-Ouche, France

Au collège Jean Lacaille de Bligny-sur-Ouche, on forme les pompiers de demain. 22 élèves de cinquième ont reçu toute l'année dernière une formation à la maîtrise du feu et aux premiers secours par les pompiers du district de Beaune. C'est une première dans le département. Ils viennent de recevoir ce mercredi 10 janvier leur attestation de premiers secours civiques de niveau 1 (PSC1), ainsi que leur diplôme de "Cadet de la sécurité civile".

Tout au long de l'année scolaire à raison d'une quinzaine de mercredis, ces 22 collégiens ont suivi une formation auprès de sapeurs pompiers de la caserne de Bligny-sur-Ouche, et de Beaune. Des cours théoriques sur le métier de pompier, les règles de sécurité ou encore les consignes de premiers secours, mais aussi sur l'organisation des services de la Sécurité Civile insiste Jean Chauvin, directeur du SDIS (Services départementaux de secours et d'incendie) de Côte-d'Or, "les jeunes ne connaissent pas toujours bien le fonctionnement d'une caserne et plus largement, l'articulation entre pompiers, gendarmes et ambulanciers par exemple, ils ont pourtant besoin de ces connaissances pour devenir des citoyens à part entière".

Au plus près de la vraie vie

Au delà des traditionnels mannequins pour apprendre les gestes qui sauvent, les adolescents ont pu s'exercer sur du feu, Athéna, en est encore impressionnée " Nous avons allumé un feu avec de l'huile et de l'eau, à tour de rôle nous avons tous utilisé un extincteur, nous avons projeté du liquide sur les flammes et éteint le feu, tous ensemble "

"Insister sur la pratique c'est aussi mettre un pied dans le monde réel", explique la principale du collège, Nathalie Robert, " ils ont parfois du mal à voir comment ce qu'ils apprennent au collège pourrait leur être utile dans la vie courante, ma vision de l'éducation est globale, l'enfant n'engendre pas seulement des connaissances, mais doit apprendre à ce construire, et cette formation va tout-à-fait dans ce sens".

Lucas est désormais un as dans l'usage de extincteur à mousse. - Nathalie Robert

Cette formation a séduit ces collégiens à tel point qu'elle crée des vocations, Lucas, 14 ans , est devenu "Jeune sapeurs pompier", tous les samedi il s’entraîne pendant quatre heures à la caserne de Bligny-sur-Ouche au métier de soldat du feu. Il lui reste deux ans à attendre pour avoir l'âge de devenir sapeur pompier volontaire, mais le jeune homme aimerait un jour en faire son métier. Pari réussi pour les Sapeurs Pompiers de Côte-d'Or qui ont toujours besoin de plus de mobiliser.