Les siestes musicales du Crous d'Amiens se poursuivent même pendant le confinement

Le Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires (Crous) d'Amiens Picardie maintient certains de ses services durant la période de confinement imposé par la crise sanitaire du coronavirus. Les siestes musicales sont désormais proposées en live, sur internet.

Alors que le nombre de jeunes confinés dans leur logement étudiants est estimé à 900 par le Crous Amiens Picardie, l'organisation tente de maintenir un maximum de services proposés en temps normal.

Ainsi, des distributions alimentaires, des plateformes d'écoute ou encore des ateliers d'arts plastiques à distance sont mis en place. Le Crous digitalise aussi les siestes musicales. Elles sont proposées toute l'année dans les lieux de vie étudiante comme la bibliothèque et pendant les pauses déjeuner.

Trois artistes déjà programmés

Faute de pouvoir le faire dans un seul endroit et collectivement, le Crous donne rendez-vous aux étudiants en Facebook Live. Trois artistes, le DJ Achill, le violoncelliste Lilju et Cailloux, producteur de musique électronique sont déjà programmés pour des sessions qui vont débuter ce mardi 14 avril et jusqu'au 28 avril.

Pour écouter ces artistes, rendez-vous sur la page Facebook du Crous Amiens Picardie.