Les signalements de harcèlement scolaire en hausse dans les Alpes-Maritimes

Tous les collégiens de France auront droit avant la fin de l'année à une heure de sensibilisation sur "le harcèlement et les réseaux sociaux" c'est la volonté du ministre de l'Éducation nationale, suite notamment au suicide d'une adolescente, Lindsay, dans le Pas-de-Calais. La rectrice d'académie de Nice encourage les enseignants à parler avec les élèves.

La rectrice indique aussi que le nombre de signalements est en hausse. Ils sont "de l'ordre de dix à douze signalements par mois". Et c'est une bonne chose pour Natacha Chicot "car cela veut dire que la parole se libère"

De nombreux dispositifs pour aider les élèves

La rectrice d'académie indique qu'on ne "fait jamais assez" pour lutter contre le harcèlement scolaire, mais que des dispositifs existent. Encourageant le témoignage des témoins directs, et les parents de ceux-ci qui pourraient alerter notamment sur les faits, elle rappelle qu'il existe des sanctions pouvant aller jusqu'à dix ans de prison. Et surtout, que le procureur de la République doit être saisi parfois lors des faits les plus graves.