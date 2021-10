Se frotter au monde du travail dès le plus jeune âge ! En classe de 3ème, les collégiens doivent faire un stage de 5 jours en entreprise. Si les parents ont l'habitude de faire jouer leurs réseaux, la recherche de stage est encore plus compliquée cette année, après la crise sanitaire.

Difficile de trouver un stage d'observation quand on est élève de 3ème dans le Var

Facultatif l'an passé en pleine crise sanitaire, le stage d'observation des élèves de 3ème est de nouveau obligatoire pour l'année scolaire 2021/2022. Dans le Var, les premiers stages sont programmés dès le mois de novembre et vont s'échelonner, en fonction des établissements, jusqu'au printemps prochain. Si les parents ont l'habitude de faire jouer leurs réseaux, la recherche de stage semble encore plus compliquée cette année, après la crise sanitaire. Les adolescents (et leurs parents !) essuient de nombreux refus.

Pour Sandrine, maman d'une élève de 3ème et d'un élève de 1ère, "la crise sanitaire rajoute une contrainte car certaines entreprises expliquent qu'elles ne veulent pas prendre de personnes extérieures à leurs équipes. Ce n'était pas simple avant de trouver un stage, pour mon fils notamment, mais maintenant c'est encore plus compliqué !"

La fille de Sandrine, qui doit faire son stage fin novembre, voulait découvrir le monde de la communication mais toutes ses demandes ont été refusées. "On a dû procéder par élimination : le premier métier souhaité, le deuxième puis le troisième, ensuite les autres secteurs d''activité qui lui plairaient quand-même, sans oublier la proximité géographique... " poursuit la maman de Lorena. Finalement, un salon de coiffure du quartier des Routes à Toulon a accepté de prendre l'adolescente en stage. "Elle est très contente car elle va découvrir la vie d'un salon. Mais je trouve dommage qu'elle ne puisse pas voir comment se passe le quotidien dans le métier qu'elle veut vraiment faire" se désole Sandrine.

Appel aux entreprises

Le constat est le même pour Yamna Mansour, professeur principale de deux classes de 3ème au collège Paul Eluard de La Seyne-sur-Mer : si les commerces de proximité jouent très souvent le jeu, ce n'est pas le cas de toutes les entreprises. "On a pourtant besoin de tous les métiers ! Alors mesdames et messieurs les chefs d'entreprises, s'il-vous-plait recrutez nos élèves ! Ce petit stage d'observation peut en effet déclencher des vocations !"

Dans cet établissement, le stage en entreprise est prévu au mois de janvier mais les 3ème en entendent parler stage dès le jour de la rentrée. "C'est un travail de longue haleine et nous faisons le point tous les 15 jours avec les élèves pour savoir où ils en sont dans leurs recherches. 80% trouvent une entreprise grâce aux réseaux de leurs parents. Pour les autres, nous avons une liste de professionnels qui acceptent les stagiaires et nous les relançons. Si ce n'est pas possible nous faisons alors jouer nos réseaux personnels" indique Yamna Mansour.

Offres sur internet et à la préfecture du Var

Des bourses de stage existent également sur internet. L'association FACE Var alimente le site monstagedetroisieme.fr en offres locales. La préfecture du Var publie également sur son site internet plusieurs propositions de stage destinées aux collégiens.