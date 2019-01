Les stylos rouges tentent de s'organiser en Gironde

Les stylos rouges, nés dans le sillage des gilets jaunes, veulent se faire entendre: ces enseignants en colère organisaient un premier rassemblement ce mercredi après-midi à Bordeaux. Ils réclament de meilleurs salaires, de meilleures conditions de travail et une reconnaissance de leur métier.

C'est un mouvement né il y a trois semaines sur les réseaux sociaux, dans le sillage des gilets jaunes : les enseignants en colère, qui se sont baptisés les stylos rouges, promettent de passer à l'action. La contestation fédère déjà 60.000 internautes sur Facebook, près d'un millier dans l'Académie de Bordeaux , qui regroupe les départements de l'ex-région Aquitaine.

En Gironde, après une première réunion samedi dernier, les stylos rouges ont prévu de se réunir en assemblée générale samedi prochain à Bordeaux. Ce mercredi après-midi, ils étaient une poignée réunis devant les locaux de la direction des services départementaux de l'Education Nationale, près du Jardin Public, à Bordeaux.

Ces personnels de l'Education en colère ont publié un manifeste avec treize revendications Ce qu'ils réclament, principalement : une revalorisation de leurs salaires, et une meilleure reconnaissance de leurs métiers. "Je commence tout juste ma carrière, c'est un métier que j'ai voulu, puisque c'est une reconversion, et je ne trouve pas normal de gagner ce que je gagne pour 45, voire 50 heures par semaine, explique Alexandra Pineau, qui vient d'être titularisée comme professeure des écoles dans le Nord-Médoc. Je vais mettre près de 15 ans à toucher 2.000 euros net par mois, alors que j'ai des camarades, qui étaient dans mon promotion d'ingénieur, qui à niveau de diplôme égal, bac + 5, ils gagnent ce salaire en même pas quatre ans".

Je fais un métier qui m'épanouit, qui a du sens. Je veux juste qu'on me donne les moyens de le faire correctement. - Alexandra , tout juste nommée professeure des écoles titulaire dans le Nord-Médoc

"J'en ai marre d'entendre sans arrêt : toi, tu ne travailles pas, tu es prof, toi, tu es toujours en vacances", poursuit Stéphanie, enseignante dans le premier degré en Haute-Gironde. Nous ne sommes reconnus ni par l'institution, ni par nos concitoyens. Il y a un vrai problème d'image des professeurs; i faut que les gens se rendent compte que nous ne sommes ni des nantis, ni des privilégiés."

"Pas contre les syndicats enseignants, mais avec eux"

Ces personnels de l'Education Nationale disent ne pas agir "contre les syndicats", "nous rencontrons successivement leurs représentants, souligne Garlone Lajaunie, professeur de français au collège Victor Louis, à Talence, et nos points de vue sont très proches sur ce qu'il faut faire en urgence en matière d'éducation." D'ailleurs, une délégation de la FSU, le principal syndicat enseignant, était présente lors de ce rassemblement pour soutenir ces enseignants. "Leurs revendications rejoignent celles que nous défendons, estime également de son côté Laurence Laborde, co-secrétaire de la FSU Gironde : la reconnaissance de notre professionnalisme, et la défense de nos conditions de travail, et que l'on nous redonne le temps d'enseigner, qu'on ne passe pas notre temps à évaluer nos élèves".

Selon les animateurs du mouvement dans le département, les personnels les plus précaires de l"Education Nationale sont également de plus en plus nombreux à les rejoindre : assistants d'éducation, assistants de vie scolaire ou accompagnants d'élèves en situation de handicap, tous contractuels. Parmi les actions envisagées, les stylos rouges de Gironde pourraient mener des opération de correction collective, "pour montrer que le mercredi, le week-end, les vacances, les profs continuent de travailler".